ASSE Mercato : Choix d’un nouveau coach, Caïazzo et Romeyer divisés

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2022 à 14:32

La rumeur sur le limogeage de Laurent Batlles circule à l’ ASSE. Les deux présidents du club auraient chacun déjà leur choix pour un nouvel entraineur.

Laurent Batlles est sur la sellette à l’ ASSE. Il joue même son poste contre Rodez AF, ce samedi (15h), au stade Geoffroy-Guichard. En cas de défaite, la question sur son avenir sera mise sur la table pendant la trêve. Et son bilan médiocre ne plaide pas en sa faveur. L’AS Saint-Étienne est 19e de Ligue 2 avec 11 points, soit le même nombre que le Chamois Niortais, 20e et lanterne rouge. Pire, les Verts possèdent la plus mauvaise défenseur du championnat, avec 26 buts concédés en 14 matchs disputés.

Nommé entraineur principal de l’ ASSE en juin dernier, à la suite de la relégation du club en Ligue 2, Laurent Batlles pourrait suivre Laurent Peyrelade. Cela, en cas d’une nouvelle contre-performance face au club ruthénois comme indiqué. En effet, le coach de Rodez AF a été viré cette semaine. Rappelons que les Stéphanois ont été éliminés de la coupe de France, au 7e tour des éliminatoires, par RAF, il y a deux semaines.

ASSE Mercato : Romeyer rêve du retour d'Antonetti, Caïazzo favorable à Furlan

En cas de départ de Laurent Batlles, les propriétaires de l’ ASSE ont déjà des pistes pour le remplacer. D’après L’Équipe, Bernard Caïazzo (77 ans) est favorable au profil de Jean-Marc Furlan (65 ans), libre depuis son limogeage de l’AJ Auxerre le 11 octobre dernier. Quant à Roland Romeyer, il rêverait du retour de Frédéric Antonetti (61 ans) à Saint-Étienne, à en croire But Football Club. Le technicien corse aussi est libre de tout engagement depuis la relégation du FC Metz en Ligue 2 et son départ de la Moselle. Antonetti a dirigé l'encadrement technique de l' ASSE entre 2001 et 2004.