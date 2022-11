ASSE : Défaite contre Rodez, Batlles plus que jamais menacé

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 17:45

Battu une nouvelle fois sur sa pelouse face à Rodez, l'ASSE plonge dans la crise et son entraîneur avec. Laurent Batlles semble désormais menacé.

C'était le match de la peur. L'AS Saint-Etienne, 19ème au coup d'envoi, recevait Rodez (18ème) dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 2. Il s'agissait d'ailleurs du dernier match avant la trêve internationale marquée par la Coupe du Monde au Qatar. Dès le début du match, les Verts ne sont pas dans le coup et sont à un pas de prendre un but. C'est en seconde mi-temps que les Ruthénois, bien en place, profiteront de leurs temps forts avec deux buts quasiment coup sur coup.

Le milieu de terrain Marvin Senaya ajuste Matthieu Dreyer à la 54ème minute et donne l'avantage à Rodez, avant qu'Anas Namri dévie un nouveeau ballon dans ses filets 6 minutes plus tard. Une après-midi cauchemardesque pour l'ASSE qui se retrouve plus que jamais en position de relégable alors que le club semblait aller mieux depuis quelques semaines. La victoire contre Amiens le 22 octobre dernier n'aura donc été qu'une éclaircie dans un brouillard plus épais que jamais.

Laurent Batlles limogé après la nouvelle défaite de l'ASSE ?

Ce match face à Rodez sonnait également comme un premier avertissement pour Laurent Batlles, l'entraîneur des Verts. Jusqu'à présent, il a toujours été soutenu par sa direction, mais l'enchaînement des mauvais résultats pourrait avoir raison de lui. Déjà interrogé sur son avenir par BeIN Sports il y a plusieurs semaines, Laurent Batlles avait balayé d'un revers de main les rumeurs de limogeage en expliquant avoir mis en place un projet sur deux ans avec le club ligérien. Cependant, certains entraîneurs auraient déjà été sondés pour le remplacer.

Les supporters stéphanois n'ont eux pas manqué d'adresser quelques messages à leurs joueurs cet après-midi, leur demandant notamment d'être « digne du maillot » à travers quelques banderoles. Il est clair qu'avec cette nouvelle défaite, la 7ème de la saison, les Verts ne pourront pas atténuer leur colère. Plus que jamais relégable, l'ASSE pourrait clôturer cette quinzième journée de Ligue 2 à la dernière place si Niort prend au moins un point contre Nîmes ce soir.