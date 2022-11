Stade Rennais : Le SRFC prépare déjà l'après-Terrier avec une pépite !

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 18:43

L'académie du Stade Rennais regorge de talents, mais il y a un jeune attaquant en particulier qui impressionne depuis plusieurs matchs.

Mathis Lambourde. Retenez bien ce nom, il pourrait peut-être faire les beaux jours du Stade Rennais dans plusieurs années. À 16 ans, ce talent fait partie de l'académie des Rouge-et-Noir et ne cesse d'épater ses coéquipiers et son entraîneur depuis quelques semaines. Jugé comme l'un des plus prometteurs de sa génération, l'attaquant français en est déjà à 14 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Des statistiques qui laissent penser qu'il pourrait être un futur grand, et intégrer à l'avenir le groupe professionnel du SRFC. Si le chemin est évidemment encore long, Lambourde poursuit tranquillement son bonhomme de chemin en attendant le graal. Il a également disputé 4 rencontres avec l'Equipe de France U17, en vue des qualifications pour l'Euro 2023. Lambourde y a inscrit 3 buts, signe d'un jeune homme définitivement en forme.

Mathis Lambourde, le futur Martin Terrier au Stade Rennais ?

On le sait, de nombreux joueurs de talent sont passés par le centre de formation du Stade Rennais. L'exemple le plus récent serait celui d'Eduardo Camavinga, qui a connu une ascension fulgurante. Après 4 saisons passées avec le groupe professionnel du SRFC, l'international tricolore (4 sélections, 1 but) a été transféré pour un montant situé entre 30 et 40 millions d'euros.

Pour Mathis Lambourde, tout est encore à parcourir mais il démontre en tout cas son potentiel. Nul doute que s'il poursuit ainsi, l'entraîneur de l'équipe professionnelle du Stade Rennais Bruno Genesio pourrait commencer à scruter sérieusement ses performances. Ses qualités d'attaquant pourraient faire penser à Martin Terrier, meilleur buteur du club la saison passée avec 21 réalisations. En attendant, c'est son ancien coéquipier chez les U17, Désiré Doué, qui fait le bonheur des Bretons avec 3 buts en 16 matchs avec les professionnels cette saison.