ASSE Mercato : Une annonce officielle pour Batlles après Rodez

12 novembre 2022

Jean-François Soucasse a scellé le sort de Laurent Batlles à l’ ASSE au sortir de la nouvelle défaite des Verts samedi contre Rodez.

L’AS Saint-Étienne continue à broyer du noir. Battue par le FC Metz lundi dernier, l’ ASSE a concédé une nouvelle défaite contre Rodez. Les Verts se sont inclinés (0-2) à Geoffroy-Guichard contre leur bourreau en Coupe de France. Le club ligérien s’était déjà incliné face au même adversaire en Coupe. La bande à Laurent Batlles n’a pas réussi à prendre sa revanche et reste dans les tréfonds du classement. Saint-Étienne pointe à la 19e place. Au vu de cette position, les spéculations liées à l’avenir du coach stéphanois vont bon train. D’aucuns annonçaient même le limogeage de Batlles en cas de déconvue ce samedi. Au sortir de cette nouvelle défaite en championnat, Jean-François Soucasse a tranché pour le futur du technicien âgé de 47 ans.

ASSE Mercato : Laurent Batlles conforté par Soucasse

Présent en conférence d’après-match aux côtés de Laurent Batlles, Jean-François Soucasse a réitéré la confiance de la direction envers l’entraîneur stéphanois. Le président exécutif des Verts a indiqué qu’aucune décision ne sera prise dans l’immédiat contre le successeur de Pascal Dupraz.

« Je suis là parce que c’est ma place d’être là, on ne peut pas laisser Laurent Batlles face aux difficultés que le club rencontre. Elles ne sont pas nouvelles, mais on a franchi un nouveau palier. […] Quand on voit le travail qui est effectué, le professionnalisme et la qualité des gens qui essaient de porter ce club de la meilleur des façons, il faut être à leurs côtés. Il n’y aura pas de décisions immédiates, dans ces moments-là il n’y a jamais de jugement juste. Après une forme de déroute comme ce soir, elle n’est jamais bonne conseillère », a indiqué le responsable stéphanois devant la presse.

Recruté l’été dernier, le contrat de Batlles à l’ ASSE court encore jusqu’en 2024. Mais au vu des résultats du club, son avenir s’écrit en pointillés malgré les assurances de sa direction.