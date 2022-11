Stade Rennais : Un crack du SRFC balance du lourd pour son futur

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 20:15

Pépite issue du centre de formation du SRFC, Adrien Truffert a affiché un objectif clair pour sa carrière internationale.

Le Stade Rennais n’aura qu’un seul représentant à la Coupe du monde au Qatar. Il s’agit du doyen Steve Mandanda (37 ans). Le portier du SRFC est sélectionné parmi les 25 Bleus de Didier Deschamps pour le Mondial. Convoqué en renfort lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Adrien Truffert ne sera pas du voyage pour l’émirat. L’arrière gauche de Rennes avait étrenné le mythique maillot bleu lors de la défaite contre le Danemark en Ligue des nations (2-0). Pas convoqué pour cette grand-messe du football, le crack breton est loin d’être déçu. « De la déception non pas du tout, parce que le dernier rassemblement j’y étais à cause de blessures. Je ne m’attendais pas à y être », a admis le latéral gauche à Ouest France avant d’évoquer son avenir en sélection.

Stade Rennais : Le latéral du SRFC vise un retour chez les Bleus

Loin d’être abattu, le défenseur du Stade Rennais entend de nouveau arborer le maillot de l’équipe de France. L’arrière gauche de 20 ans garde les Bleus dans un coin de sa tête. Désormais numéro 1 à son poste en club, il compte donc de nouveau taper aux portes de la sélection nationale. « Oui je l’ai dans un coin de ma tête. Il faut être performant en club pour aller en équipe de France, je me concentre d’abord sur mes performances en club », a indiqué le latéral du SRFC.

Cette saison, Adrien Truffert a déjà délivré six passes décisives en 20 apparitions, dont 14 titularisations. Le natif de Liège compte encore s’améliorer pour signer un retour chez les Bleus et franchir un cap. « Ça passera par les entraînements, par les matchs. Je pense que je dois améliorer mon jeu vers l’avant, mes duels défensifs, même si c’est beaucoup mieux et continuer d’avoir des statistiques dans les passes décisives, car c’est important », a-t-il souligné.