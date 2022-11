Stade Rennais : Bleus, Camavinga, Mandanda, Truffert se confie !

Publié par Thomas le 10 novembre 2022 à 16:20

Bien installé dans le onze de Bruno Genesio au Stade Rennais depuis la saison dernière, Adrien Truffert s'est confié sur l'Equipe de France mais pas que.

Il est aux côtés de Warmed Omari, Lesley Ugochukwu ou encore Désiré Doué la fierté du centre de formation rennais. Progressivement intégré à la rotation en défense depuis 2020, Adrien Truffert s’est petit à petit forgé un statut d’indéboulonnable dans l’équipe du SRFC. Fort d’une polyvalence bienvenue sur son côté gauche, le latéral, parfois ailier, de 20 ans est promis à un grand avenir dans le football et ce n’est pas sa récente sélection en Equipe de France (25 septembre 2022) qui dira le contraire. Déjà auteur de 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le natif de Liège n’a toutefois pas été appelé par Didier Deschamps dans la liste des 25 pour la Coupe du Monde au Qatar.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Adrien Truffert a préféré saluer son ancien coéquipier au Stade Rennais et ami Eduardo Camavinga, qui figure de son côté dans la liste des joueurs convoqués au milieu de terrain. " Bien sûr que j’ai regardé la liste; comme tout le monde je pense, mais pas du tout de déception de ne pas y être. Le dernier rassemblement j'y était grâce à des blessures. Je suis content pour Eduardo (Camavinga), j'espère qu'ils iront le plus loin possible ", a indiqué le latéral gauche du SRFC. S’il ne se dit pas déçu par cette non-convocation, le jeune Rennais ne cache pas ses envies de percer en Bleus après la Coupe du Monde. " oui bien sur (sur son envie de s’imposer en sélection en 2023, ndlr) après je me concentre d’abord sur mes performances avec le club et sur ce qui se passe en ce moment. "

Stade Rennais : Truffert loue le rôle de Mandanda face à Lille

Tenu en échec contre une valeureuse équipe du LOSC le week-end dernier, le SRFC peut remercier son portier Steve Mandanda, qui a permis à son équipe de rester à flot malgré un contexte défavorable. Dominée dans presque tous les compartiments de jeu (19 tires à 2), l’équipe bretonne a su revenir au score grâce à un pénalty de Benjamin Bourigeaud en seconde période. Une force de caractère qui, selon Adrien Truffert, est à mettre au crédit de l’expérimenté gardien de 37 ans. " On a su montrer nos valeurs, quand on ne peut pas gagner un match faut savoir ne pas le perdre. Steve (Mandanda) c’est un cadre de l’équipe aujourd’hui, il apporte sa sérénité et son niveau. Il recadre sur certains aspects, c’est dans ce genre de match qu’on a besoin de lui. "