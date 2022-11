ASSE Mercato : Batlles reçoit une bonne nouvelle pour l'hiver

Publié par Ange A. le 13 novembre 2022 à 04:27

Conforté par la direction de l’ ASSE après la défaite contre Rodez, Laurent Batlles a reçu une autre bonne nouvelle en vue du mercato.

La descente se poursuite pour l’AS Saint-Étienne. Samedi, l’ ASSE a été battue à domicile par Rodez. Une défaite qui relègue les Verts à la dernière place en championnat. Alors que certains annonçaient le limogeage de Laurent Batlles en cas de défaite, Jean-François Soucasse a tranché au sujet de l’avenir de l’entraîneur stéphanois. Présent à ses côtés en conférence de presse, le président exécutif des Verts l’a conforté dans ses fonctions. Pour le dirigeant stéphanois, aucune décision ne sera prise dans l’immédiat concernant le successeur de Pascal Dupraz. Outre ce message de réconfort, le coach de Saint-Étienne a reçu d’autres assurances de sa direction. Jean-François Soucasse annonce des renforts pour le prochain mercato.

ASSE Mercato : Des renforts promis à Laurent Batlles cet hiver

Après avoir recruté une dizaine de renforts lors du mercato estival, l’AS Saint-Étienne s’apprête de nouveau à étoffer son effectif. « On va discuter entre nous, on a une chance si je puis dire, c’est qu’il y a une trêve qui se propose. Le club sera en capacité et aura la volonté de renforcer cette équipe. Aujourd’hui il faut faire le constat clair et évident qu’on n’a pas trouvé les solutions pour présenter au public qui soutient ce club de manière admirable, une équipe satisfaisante. Il faut faire le nécessaire pour apporter à Laurent Batlles le maximum de solutions pour que l’équipe reprenne le cours qu’on est droit d'attendre », a indiqué Jean-François Soucasse en conférence de presse. Reste maintenant à savoir quels postes l’ ASSE va renforcer durant cette prochaine fenêtre des transferts. Lanterne rouge du championnat, Saint-Étienne a déjà été sorti en Coupe de France. C’était déjà face à son bourreau du jour.