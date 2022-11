OM : Amine Harit est au plus mal, le communiqué officiel tombe !

Publié par Timothée Jean le 14 novembre 2022 à 14:07

Sorti sur blessure lors de la victoire de l’ OM face à l’AS Monaco (2-3), Amine Harit est inconsolable. Le Marocain devrait manquer le Mondial au Qatar.

Amine Harit va-t-il manquer la Coupe du Monde 2022 ? À en voir sa réaction au moment de sortir sur blessure face à l’AS Monaco, le milieu offensif de l’ OM semble avoir de sérieux doutes quant à sa participation au Mondial au Qatar qui débutera dans moins d’une semaine. L’international marocain s’est en effet gravement blessé en début de deuxième période du match contre l’ASM à la suite d’un choc violent avec le défenseur Axel Disasi. Hurlant de douleur, il a passé plusieurs minutes sur la pelouse avant d’être évacué sur civière.

Et si l’ OM a tout donné pour renverser l’issue de la rencontre, en arrachant la victoire (2-3) dans les derniers instants du match, les Marseillais étaient profondément touchés par la sortie sur blessure d’Amine Harit. À l’issue du match, l’entraîneur des Phocéens, Igor Tudor et Dimitri Payet ont confié leur immense tristesse pour le joueur de 25 ans et craignent le pire. Touché au genou, l’ancien meneur de jeu du FC Nantes pourrait faire sur une croix sur une participation à la Coupe du Monde.

Selon les confidences de son père, Amine Harit vit très mal cette blessure. Alors qu’il avait été convoqué en sélection nationale du Maroc pour le voyage au Qatar, le milieu offensif voit sa situation totalement remise en cause. Il est profondément déçu et plongé dans une immense tristesse. "Il est dans un état psychologique très difficile et critique, je le rejoindrai, si Dieu le veut, en France, avant qu'il ne soit opéré. Peu importe qu'Amine ne participe pas à sa deuxième CDM consécutive, nous lui souhaitons juste un prompt rétablissement", a confirmé son père Hassan Harit dans des propos rapportés par le média Maroc Foot.

L’ OM donne des nouvelles d'Amine Harit

Pour l’heure, les supporters de l’Olympique de Marseille et du Maroc croisent les doigts pour Amine Harit, qui devrait passer des examens médicaux supplémentaires pour être fixé sur la durée de son indisponibilité. Via un récent communiqué publié sur son site, l’ OM informe d’ailleurs que son attaquant souffre "d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés". L'ancien joueur du FC Nantes sera donc éloigné des pelouses durant plusieurs semaines. Alors qu’il avait déjà fait ses valises pour rejoindre sa sélection nationale, l’attaquant marocain ne sera finalement pas du voyage au Qatar.