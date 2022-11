OM : Un premier verdict tombe pour Amine Harit !

Publié par Enzo Vidy le 14 novembre 2022 à 11:37

Après sa terrible blessure à Monaco survenue en seconde période, un premier verdict est tombé pour Amine Harit, et ce n'est pas rassurant pour l' OM.

Hier à Monaco, l' OM est allé arracher une précieuse victoire dans les dernières secondes. Si cette fin de match a fait chavirer les joueurs et les nombreux supporters marseillais présents en Principauté, les terribles images de la 58e minute ont rapidement ressurgi dans les têtes olympiennes. Suite à un gros duel avec Axel Disasi, le Marocain et mondialiste Amine Harit s'est gravement blessé au genou. Hurlant de douleur, le milieu marseillais est sorti sur civière, et sa blessure a suscité beaucoip d'émotion aussi bien dans le camp phocéen que dans celui des Monégasques.

Après une longue interruption, le jeu a repris, mais l' OM n'avait plus du tout la tête à l'endroit et a logiquement cédé à la 72e minute sur un but de Kevin Volland. Finalement, les joueurs d'Igor Tudor reviendront grâce à Jordan Veretout à la 83e minute avant d'être délivré par un coup de tête de Sead Kolasinac à la 97e minute de jeu. Après la rencontre, Dimitri Payet, héros de cette fin de match, a eu des mots forts concernant la blessure de son coéquipier. "On ne va pas parler du match car gagner, perdre ou faire un nul, c'est le quotidien. Je pense que sur ce match, il s'est passé quelque chose de grave. On a un copain qui est en train de passer des examens. On espère que ce sera le moins grave possible. On lui dédie cette victoire et on lui souhaite un prompt rétablissement car c'est très difficile, on savait où il allait aller demain."

OM : Amine Harit victime d'une rupture des ligaments croisés

Au vu des images, c'était à craindre. D'après les dernières informations de Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter, le milieu offensif Marocain souffrirait d'une rupture des ligaments croisés, et serait actuellement plongé dans une immense tristesse. Pour rappel, Amine Harit devait s'envoler aujourd'hui pour rejoindre sa sélection afin de partir au Qatar pour disputer sa deuxième Coupe du Monde.

De nouvelles informations devraient arriver dans la journée pour déterminer l'indisponibilité exacte du milieu marseillais. Une chose est sûre, Igor Tudor devra se passer d'Amine Harit pendant de longs mois, voir peut-être jusqu'à la fin de la saison.