FC Nantes : Dennis Appiah tire la sonnette d'alarme après Ajaccio

Hier à la Beaujoire, le FC Nantes n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre l'AC Ajaccio, et reste dans une situation compliquée en Ligue 1.

Mené 2-0 jusqu'à la 70e minute, le FC Nantes s'est repris de justesse et est tout de même parvenu à arracher un match nul et un petit point qui lui permet de ne pas passer la trêve en tant que relégable. Un match nul qui n'est toutefois pas suffisant pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui demeurent 15e de Ligue 1 au terme des 15 jourrnées de championnat. Symbole d'un début de saison très compliqué qui les condamne à jouer le maintien cette saison.

Les Canaris n'ont plus gagné depuis 4 matchs et devraient profiter de la trêve liée à la Coupe du Monde pour tenter de se remettre en ordre de match le plus rapidement possible. D'ailleurs, un seul joueur du FC Nantes sera au Qatar pour la compétition puisque seul Jean-Charles Castelletto a été selectionné par le Cameroun pour disputer la plus prestigieuse des compétitions en cette fin d'année.

FC Nantes : Pour Dennis Appiah, le FCN "va droit vers les problèmes"

Avec ce nouveau match nul contre un concurrent direct, le FC Nantes a manqué l'occasion de prendre un peu d'air sur la zone rouge. Comme l'explique Dennis Appiah, "il faut que l’on prenne conscience que ce n’est pas suffisant et que si on continue comme ça on va droit vers les problèmes". Avec seulement un point d'avance sur l'AC Ajaccio (18e), les Canaris devront faire mieux pour décrocher leur maintien au plus vite dans cette saison de tous les risques où 4 équipes seront releguées.

Questionné sur les problèmes du FC Nantes, le latéral droit a livré le principal défaut des Canaris. "Sur nos temps forts, il faut tuer l’adversaire et ce n’est pas ce que l’on fait, concède le joueur. Nos temps faibles durent également trop longtemps et on a du mal à les gérer." De son côté, Antoine Kombouaré accuse un autre coupable, qui n'est autre que le Coupe d'Europe, trop énergivore à son goût.