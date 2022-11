FC Nantes-AC Ajaccio (2-2) : Kombouaré dresse le bilan avant la trêve

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 18:19

Mené de deux buts par l'AC Ajaccio, le FC Nantes est parvenu à arracher le nul. Antoine Kombouaré a livré ses premières impressions en conférence de presse.

Ils n'ont rien lâché. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont allés chercher le match nul face à l'AC Ajaccio (2-2), en marge de la 15ème journée de Ligue 1. Dans une rencontre jugée comme « le match de la peur » entre deux formations concernées par la zone de relégation, ce sont les Corses qui ont marqué en premier par l'intermédiaire de Youcef Bélaïli. L'attaquant algérien a transformé un penalty à la 57ème minute (0-1). Un peu moins de dix minutes plus tard, c'est Romain Hamouma qui crucifie les Canaris sur un superbe centre de Bélaïli (0-2). Mais la force de caractère du FC Nantes va permettre une belle remontée. Le leader de l'entrejeu nantais Ludovic Blas trouve la faille à la 70ème minute (1-2) en marquant d'un plat du pied, avant de trouver la barre en toute fin de match. Mais son coéquipier Moses Simon parvient finalement à égaliser à une minute de la fin du temps règlementaire (2-2).

Un scénario qui a plu au technicien kanak, Antoine Kombouaré : « C'est un soulagement. Aujourd'hui on a gagné un point. On n'est pas passé loin de la correction. On a joué quinze premières minutes où on a produit du jeu, et après les deux premiers contres d'Ajaccio, on s'est perdu, on n'a plus voulu du ballon » a t-il d'abord lancé en conférence de presse.

Antoine Kombouaré (FC Nantes) : « Cette Coupe d'Europe nous bouffe de l'énergie »

Avec ce point glané de justesse, le FC Nantes est loin d'être sorti d'affaire. Le club a grapillé une place (15ème) mais se retrouve à égalité de points avec le premier relégable, l'AJ Auxerre avec 15 unités au compteur. Pour Antoine Kombouaré, la prestation globale des Canaris ce dimanche n'a pas été digne d'une équipe de Ligue 1 : « Je ne suis pas content de la façon dont on a joué aujourd'hui. Il faut se remettre en question, c'est le genre de matchs qui peut nous apporter des problèmes par la suite » a poursuivi l'entraîneur de 58 ans.

Également interrogé sur les raisons des difficultés que rencontre le club depuis le début de la saison, il a concédé les méfaits de la qualification en Ligue Europa : « C'est cette Coupe d'Europe. On a du mal à redescendre de notre nuage. On pense que parce qu'on est qualifiés, ça suffit pour gagner un match de Ligue 1. Si tu réfléchis comme ça, on va se prendre des gifles comme aujourd'hui. ». Mais le coach des Canaris n'en veut pas vraiment à ses joueurs : « Cette Coupe d'Europe nous bouffe beaucoup d'énergie. C'est la première fois que les joueurs découvrent la Ligue Europa. On va mettre ça sur le compte de la découverte » a-t-il conclu. En attendant, l'objectif reste clair : le FC Nantes ne jouera rien d'autre que le maintien cette saison.