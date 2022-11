RC Lens Mercato : 3M€, Franck Haise tient un renfort de qualité !

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2022 à 12:51

En quête d’un renfort en défense pour le prochain mercato hivernal, Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, aurait bouclé une belle opération en Ligue 2.

Avec la grave blessure de Jimmy Cabot, le Racing Club de Lens est à la recherche d’un nouvel arrière droit pour renforcer l’équipe de Franck Haise lors du prochain mercato hivernal. Si plusieurs noms ont été associés aux Sang et Or, il semble désormais acté que l’oiseau rare pourrait venir de la division inférieure. Solide dauphin du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1, le club lensois serait en effet sur le point de boucler une importante signature en Ligue 2. D’après les informations du journaliste Alexis Bernard, Julien Le Cardinal, défenseur droit, formé axial et acheté 400 000 euros l’été dernier au SC Bastia, se rapprocherait sérieusement du RC Lens. L’affaire serait même d’ores et déjà bouclée entre les deux clubs.

RC Lens Mercato : Accord trouvé pour le transfert de Julien Le Cardinal

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 25 ans coche toutes les cases recherchées par Franck Haise pour pallier la blessure de Jimmy Cabot. Sauf retournement de dernière minute, Julien Le Cardinal devrait ainsi quitter la Ligue 2 pour rejoindre les rangs du RC Lens dans les prochains jours. Selon Foot Mercato, les dirigeants lensois et leurs homologues de Paris FC seraient parvenus à un accord à hauteur de 3 millions d’euros pour le transfert du défenseur formé à Guingamp.

Le portail sportif explique que l’entraîneur des Sang et Or apprécie énormément la polyvalence de Julien Le Cardinal, qui peut évoluer dans le couloir droit, mais également dans l’axe et au milieu de terrain en position de sentinelle. De son côté, Le Cardinal se serait déjà mis d’accord avec le RCL sur les termes de son futur contrat.