RC Lens Mercato : Le remplaçant de Jimmy Cabot proche de signer !

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2022 à 20:58

À la recherche d’un arrière droit pour pallier la blessure de Jimmy Cabot, le RC Lens serait sur le point de frapper un gros coup en Ligue 2.

Alors que le mercato hivernal s’annonce à grands pas, les dirigeants du RC Lens s’activent d’ores et déjà afin de renforcer l’effectif de Franck Haise et pallier aux blessures de Jimmy Cabot, Adam Buksa et le départ inattendu de Christopher Wooh dans les dernières heures du mercato estival. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche le 15 octobre dernier, Jimmy Cabot manque énormément aux Sang et Or, qui se sont donc lancés en quête d'un nouveau latéral droit.

Depuis plusieurs semaines, le RCL tente de convaincre Amiens pour Formose Mendy, mais l’actuel 6e de Ligue 2 ne semble pas disposé à se séparer de son défenseur international sénégalais de 21 ans. Soucieux de compléter son effectif, le dauphin du Paris SG au classement de Ligue 1 serait entré en contact avec un autre pensionnaire du Championnat inférieur pour tenter de trouver l’oiseau rare. Et selon les dernières rumeurs, le Racing serait sur le point de parvenir à ses fins.

RC Lens Mercato : Julien Le Cardinal, joker médical de Jimmy Cabot ?

En effet, à en croire les informations divulguées ce samedi par le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, le RC Lens se rapprocherait de la signature de Julien Le Cardinal. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur de 25 ans devrait ainsi quitter les rangs de Paris FC pour évoluer au sein de l’élite dans la seconde moitié de saison. Arrivé l’été dernier pour 400.000 euros, l’ancien défenseur du SC Bastia n’aura donc passé que quelques mois dans la capitale.

Le quotidien L’Équipe confirme cette nouvelle et précise que les décideurs des deux clubs seraient proches d’un accord autour de 3 millions d’euros pour le transfert de Julien Le Cardinal, qui devrait être le joker médical de Jimmy Cabot. De son côté, Le Cardinal se serait déjà mis d’accord avec le RC Lens sur les termes de son futur contrat.

Affaire à suivre donc…