Barça Mercato : L'arrivée d'un grand défenseur se précise à Barcelone

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 19:15

Démuni après le départ à la retraite de Gerard Piqué, le Barça pourrait recruter un défenseur central espagnol lors du prochain mercato.

Le FC Barcelone est la meilleure défense du championnat espagnol cette saison. Les Blaugranas ont recruté plusieurs joueurs pour renforcer leur ligne défensive et ces investissements se sont avérés payants. Le Barça veut continuer sur cette lancée en deuxième partie de saison malgré le départ de Gerard Piqué. Dans cette optique, Xavi aurait réclamé un renfort en défense centrale à ses dirigeants. Ces derniers souhaiteraient également recruter un nouveau défenseur au vu des nombreuses blessures dans ce secteur cette saison.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone suit attentivement la situation de l’international espagnol Inigo Martinez. Le défenseur de l’Athletic Bilbao est en fin de contrat en juin prochain et le Barça souhaiterait le recruter dès cet hiver. Les Blaugranas se heurtent néanmoins à la fermeté des dirigeants basques qui veulent garder leur roc défensif toute la saison. Selon les informations de Gerard Romero, le Barça et Inigo Martinez sont d’ores et déjà parvenus à un accord pour une arrivée libre en juillet. Le FC Barcelone ferait ainsi un nouveau gros coup en remplaçant Gerard Piqué par l’un des meilleurs défenseurs du championnat qui a l’expérience des grands rendez-vous. Inigo Martinez n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde et le défenseur de 31 ans estime qu’il doit passer un cap en signant dans un grand club pour s’installer en sélection.

Barça Mercato : Inigo Martinez devrait être la première recrue estivale du FC Barcelone

Ces dernières années, le Barça fait face à une crise sans précédent et la situation économique du club oblige les Blaugranas à trouver des solutions. Les dirigeants du FC Barcelone ont multiplié le recrutement des joueurs en fin de contrat. Memphis Depay, Hector Bellerin, Andreas Christensen, Eric Garcia ou encore Franck Kessié sont arrivés libres. Inigo Martinez pourrait ainsi perpétuer cette stratégie et devenir le premier gros coup du mercato estival du Barça. Capable de jouer à gauche, l’international espagnol de 31 ans devrait offrir de nombreuses options à Xavi.