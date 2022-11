ASSE Mercato : Plusieurs départs se préparent à Saint-Etienne !

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 14:45

Empêtré dans une crise après un mauvais début de saison, les dirigeants de l'ASSE souhaiteraient faire de nombreux changements pour repartir de l'avant.

L’AS Saint-Etienne est en grand danger, le monument du football français pourrait quitter le monde professionnel au terme de la saison. Les Verts sont derniers de Ligue 2 et se dirigent tout droit vers la National. Les dirigeants stéphanois souhaitent éviter ce scénario catastrophe en démarrant un nouveau cycle lors du mercato hivernal. Un bon nombre de joueurs pourraient ainsi quitter le Forez pour permettre à l'ASSE de redémarrer son projet sur de bonnes bases. La vague de départs suite à la descente en Ligue 2 a été mal digérée par l’AS Saint-Etienne qui doit désormais se reconstruire.

Les Verts ont dans un premier temps renforcé la cellule de recrutement pour pouvoir dénicher les meilleurs talents. La restructuration de la cellule a notamment permis l’arrivée de Benjamin Bouchouari. L’espoir marocain est l’une des seules satisfactions de cette première partie de saison à Saint-Etienne.

En parallèle, les Stéphanois souhaitent se séparer de certains joueurs qui ne sont plus en adéquation avec le nouveau projet. Etienne Green, Matthieu Dreyer et Yvann Maçon auront des bons de sortie cet hiver. Le meilleur buteur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso, devrait également quitter l’ASSE lors du mercato hivernal. À six mois de la fin du contrat de l’international ivoirien, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne souhaiterait le vendre pour éviter un départ sans indemnité.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Etienne entame sa révolution

Le début de saison des Verts oblige les dirigeants de l’ASSE à réagir, en interne les premiers changements ont déjà été effectués. Laurent Batlles a été conforté à son poste et l’entraîneur français compte sur l’arrivée de plusieurs recrues. L’AS Saint-Etienne devrait se montrer actif en janvier, les Verts veulent recruter un joueur par ligne pour sortir de la crise et éviter la relégation. La révélation du National, Amine Boutrah et Lindsay Rose sont les deux pistes prioritaires de l’ASSE.