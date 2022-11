Real Madrid Mercato : Le Real prêt à faire un gros coup cet hiver ?

Publié par Thomas G. le 15 novembre 2022 à 20:15

Discret ces dernières années sur le marché des transferts, le Real Madrid pourrait se montrer actif après la vague de départs probables en janvier.

Les travaux du futur Santiago Bernabeu sont bientôt terminés, les Madrilènes pourront découvrir leur stade rénové au début de l’année 2023. Cette rénovation a couté plus de 800 millions d’euros au Real Madrid et les Merengues se sont montrés discret sur le marché des transferts ces dernières saisons. Cet été, le Real Madrid était prêt à accueillir Kylian Mbappé après avoir recruté Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros. Les Merengues sont désormais disposer à faire un gros coup lors du mercato hivernal.

Selon Sport, les dirigeants du Real Madrid ont décidé d’agir sur le marché des transferts en cas de nouvelles vagues de départ. Ainsi, le mercato des Madrilènes est dépendant des nombreux joueurs en manque de temps de jeu. Mariano, Eden Hazard, Nacho Fernandez et Alvaro Odriozola pourraient donc dicter le mercato du Real Madrid. Carlo Ancelotti souhaite garder un effectif étoffé pour faire face aux aléas de cette saison coupée en deux par la coupe du monde.

Mariano et Nacho Fernandez intéresseraient la Premier League et plus particulièrement Wolverhampton. Le nouvel entraîneur des Wolves, Julen Lopetegui veut ramener dans ses valises ses deux anciens joueurs du Real. Le latéral espagnol de 26 ans, Alvaro Odriozola est suivi par la Juventus et les Merengues sont ouverts à un départ. L’international belge, Eden Hazard pourrait quant à lui se relancer à Aston Villa avec Unai Emery.



Real Madrid Mercato : Les Madrilènes pourraient recruter lors du mercato hivernal

Le Real Madrid est champion d’Europe et champion d’Espagne en titre et les places à la Casa Blanca sont chères. Le mercato hivernal pourraient offrir la possibilité aux joueurs en manque de temps de jeu de quitter le Real pour se relancer.

Eden Hazard pourrait faire partie de cette vague de départs lors du mercato hivernal. Interrogé en conférence de presse avec la sélection belge, l’attaquant de 31 ans a déclaré : « Je ne veux pas quitter le Real Madrid. Peut-être que ma situation changera après la Coupe du monde. »

L’avenir d’Eden Hazard au Real Madrid reste incertain au même titre qu’Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez et Mariano.