Real Madrid Mercato : Un défenseur des Merengues bientôt à la Juve

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 01:41

Le Real Madrid devrait profiter de la trêve liée à la Coupe du Monde pour préparer son mercato hivernal qui lui servira à dégraisser un peu son effectif.

Beaucoup de joueurs ne rentrent pas vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid. La Coupe du Monde et la trêve que celle-ci engendre, pourraient permettre aux Merengues de faire du tri, et de préparer au mieux le prochain marché des transferts qui pourrait être agité pour les Madrilènes. En effet, de nombreux joueurs sont annoncés sur le départ et pourraient donc faire leurs valises dès le mois de janvier.

Le Real Madrid veut se séparer de quelques joueurs qui n'ont pas le rendement nécessaire pour s'imposer au sein du club espagnol. Ainsi, on peut penser à Eden Hazard qui pourrait s'envoler vers Aston Villa dans les prochains mois. En interne, d'autres cas sont à l'étude et les prétendants à un départ cet hiver sont assez nombreux. C'est notamment le cas d'Alvaro Odriozola, qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de la saison avec les Merengues au poste de latéral droit.

Real Madrid Mercato : La Juve s'intéresse à Alvaro Odriozola

Prêté la saison passée à la Fiorentina par les Merengues, Alvaro Odriozola est finalement revenu dans la capitale espagnole cet été. Cependant, depuis son retour au club, le latéral droit espagnol n'a pas disputé une seule minute de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti et ne semble pas entrer dans les plans de l'entraîneur italien. Il fait donc naturellement partie des indiscutables au sein de la Maison Blanche pour cet hiver.

D'après la Gazzetta dello Sport, le joueur aurait laissé un assez bon souvenir du côté de l'Italie puisque la Juve serait intéressée à l'idée de le recruter. Tandis que son contrat au Real Madrid court jusqu'en 2024, la Vieille Dame voudrait le faire venir dans le cadre d'un prêt de 6 mois avec option d'achat. De leur côté, les Merengues exigent un transfert définitif assorti d'un chèque de 10 millions d'euros pour laisser partir Alvaro Odriozola en janvier.