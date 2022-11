Barça Mercato : Les Blaugranas veulent se séparer d'un défenseur

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 21:45

Alors que le Barça siège en tête du championnat de Liga lors de cette trêve liée à la coupe du Monde, plusieurs réajustements sont prévus au sein du club.

Malgré l'élimination prématurée en Ligue des Champions, le Barça performe en Liga et occupe actuellement la place de leader, tandis que la trêve internationale contraint les clubs à une pause d'un mois et demi. Une situation qui doit beaucoup au bon recrutement du FC Barcelone, avec notamment l'arrivée gagnante de Robert Lewandowski qui a d'ores et déjà inscrit 13 buts en 14 matchs avec le maillot des Blaugranas.

Pour permettre ces arrivées, le Barça a dû affiner un peu son effectif cet été et a vu le départ de plusieurs joueurs dans le but, notamment de réduire sa masse salariale, qui posait un véritable problème aux finances du FC Barcelone. Un problème qui n'est pas tout à fait réglé puisque les Catalans pourraient encore perdre quelques-uns de leurs joueurs, notamment Jordi Alba qui intéresse beaucoup West Ham et qui, lui aussi, dispose d'un gros salaire.

Barça Mercato : Sergino Dest ne rentrera pas en Catalogne

Parti en prêt du côté de l'AC Milan cet été, Sergino Dest ne semble pas rentrer dans les plans du Barça sous Xavi. En effet, l'international américain qui dispute la coupe du Monde avec les États-Unis a dû s'exiler pour trouver du temps de jeu. Pour le moment, ce n'est pas une franche réussite pour le latéral droit qui n'a disputé que 8 matchs avec les Rossonneri, dont seulement 2 en tant que titulaire. Malgré cela, le FC Barcelone compte bien s'en débarasser au plus vite.

À en croire les informations de Sport, le Barça aurait tranché pour l'avenir de Sergino Dest, et ne souhaiterait pas le voir revenir en Catalogne à l'issue de son prêt en Italie. Bien que son contrat le lie au FC Barcelone jusqu'en juin 2025, les dirigeants Blaugranas ont bon espoir de se séparer du joueur dès cet été.