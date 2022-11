Barça Mercato : West Ham s'intéresse à un cadre du FC Barcelone

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 14:14

Tandis que le Barça veut boucler au plus vite ses nombreux dossiers pour le mercato, West Ham veut piocher au FC Barcelone dès janvier.

Le Barça devrait connaître un mercato hivernal mouvementé. Tandis que le FC Barcelone veut boucler au plus vite la prolongation de plusieurs de ses joueurs et notamment celle d'Ousmane Dembélé, les Blaugranas devront également veiller à ne pas perdre trop de joueurs lors du prochain mercato. En effet, le club cherche à conserver ses joueurs phares, mais l'intérêt d'autres formations pourraient compliquer la tâche des dirigeants du club culé.

En ce qui concerne les arrivées, le Barça s'intéresse à de nombreux joueurs, notamment pour occuper le couloir droit de la défense où Hector Bellerin et Sergi Roberto ne donnent pas entière satisfaction. Cependant, d'après les informations récentes, c'est le couloir gauche qui pourrait être dépeuplé lors du prochain mercato, puisque le club anglais de West Ham voudrait faire venir Jordi Alba à Londres dès le mois de janvier.

Barça Mercato : West Ham veut faire signer Jordi Alba

Depuis le début de saison, Jordi Alba n'est plus le titulaire indiscutable qu'il a pu être par le passé au Barça. Avec la montée en puissance du très jeune Alejandro Baldé (19 ans), la place de l'international espagnol n'est plus garantie, ce qui justifie l'intérêt de West Ham, qui souhaiterait s'offrir l'expérience du latéral gauche au mois de janvier. D'après Fichajes, les Londoniens pourraient passer à l'action très rapidement pour tenter de conclure le deal au plus vite.

Après le départ à la retraite de Gerard Piqué la semaine dernière, c'est un autre éternel du Barça qui pourrait ainsi quitter le club. Alors que Jordi Alba profite d'un salaire plutôt conséquent chez les Blaugranas, les dirigeants pourraient être tentés par une vente du joueur de 33 ans à West Ham, lui dont le contrat arrivera à expiration dans un peu moins d'un an au FC Barcelone.