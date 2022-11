OM Mercato : Pablo Longoria vise un Mondialiste en attaque !

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 13:07

À la recherche du bon profil pour renforcer son attaque, l’ OM se tourne vers la Bundesliga où un Mondialiste est dans son viseur.

Après son terrible fiasco européen, l' OM est parvenu à relever la tête en championnat. Les hommes d’Igor Tudor ont enchaîné deux précieuses victoires face à l’OL (1-0) et l’AS Monaco (2-3) et s’offrent une bouffée d’oxygène avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais personne n'est dupe, les récentes sorties de l’Olympique de Marseille ont montré que les Phocéens avaient du mal à être efficaces offensivement. Et la longue absence de Amine Harit puis le futur départ de Gerson ne devraient pas améliorer la situation.

OM Mercato : Pablo Longoria prépare une offre pour Marcus Thuram

Présent en conférence de presse, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a lui-même reconnu que son équipe manquait de profils efficaces pour faire trembler les filets. Ainsi, depuis quelques semaines, le dirigeant espagnol et son directeur sportif Javier Ribalta travaillent en coulisses sur le recrutement d'un attaquant de qualité afin d'épauler Alexis Sanchez pour la suite de la saison. Et si plusieurs pistes sont à l’étude en interne, la direction de l’ OM semble avoir trouvé le bon élément du côté de la Bundesliga.

Comme l’indique Tuttosport, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Le joueur de 25 ans est l’homme en forme de son club où il enchaîne de belles prestations. Il est deuxième meilleur buteur du championnat allemand avec 10 réalisations en 15 rencontres disputées. Fort de ces performances, le fils de l’ancien défenseur Lilian Thuram a été appelé par Didier Deschamps pour compléter le groupe des Bleus pour le Mondial 2022. Son profil percutant et polyvalent aurait aussi convaincu les dirigeants de l’OM qui aimeraient le recruter au plus vite.

Toujours selon le média transalpin, l’Olympique de Marseille va mettre les bouchées doubles pour recruter Marcus Thuram en janvier prochain. D’autant plus que le principal intéressé arrive en fin contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach et sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Les Marseillais prépareraient une offre pour le convaincre de signer au plus vite. Les détails de cette future proposition n’ont pas encore fuité. Toutefois, l’ OM devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. La Juventus, l'Inter Milan et le Bayern Munich s’activeraient aussi pour le récupérer gratuitement en juin prochain. Les Phocéens devront ainsi se montrer très généreux pour mener à bien cette opération.