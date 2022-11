OL Mercato : Rendez-vous décisif pour la vente de Lyon !

Publié par Enzo Vidy le 16 novembre 2022 à 12:50

Alors que la vente de l' OL doit être officialisée demain, un rendez-vous décisif va avoir lieu aujourd'hui devant la DNCG.

C'est sans doute le dernier obstacle avant la concrétisation de la vente de l' OL. Ce mercredi, John Textor doit passer devant le gendarme financier du football français, afin de valider la vente à l'investisseur américain et de mettre fin à ce dossier qui traîne depuis de longs mois maintenant. Après avoir repoussé à deux reprises la vente de l'Olympique Lyonnais, le club avait fixé la date du 17 novembre comme nouvelle date butoire pour finaliser l'opération. Pour rappel, les deux premières dates fixées par l' OL pour l'officialisation de la vente du club était le 30 septembre et le 21 octobre. Demain, il est quasiment certain que l' Olympique Lyonnais passe sous pavillon américain, ce qui marquerait un véritable tournant dans l'histoire du club rhodanien.

Vente OL : Jean-Michel Aulas ne va pas quitter le club tout de suite

Si Eurosport affirme ce matin que la vente de l' Olympique Lyonnais est quasiment bouclée, le média confirme également que l'actuel président de l' OL, Jean-Michel Aulas, resterait à son poste de président durant les trois prochaines années minimum. En effet, le président des Gones veut assurer la gestion opérationnelle du club avant de définitivement quitter l'Olympique Lyonnais.

Lorsque l'heure du départ de Jean-Michel Aulas sera venue, ce sera la fin d'une histoire incroyable entre le président et son club. Jean-Michel Aulas a pris le contrôle de l'OL en 1987 et a fait de ce club un véritable monument du football français avec notamment les sept titres consécutifs de Champions de France, de 2002 à 2008. Il a également fait venir des joueurs qui ont marqué l'histoire de l' OL comme Juninho, Sidney Govou, ou encore Sonny Anderson. Enfin, Jean-Michel Aulas a aussi développé le centre de formation de l' OL qui est considéré, aujourd'hui encore, comme l'un des meilleurs en Europe.