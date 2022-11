OM Mercato : Une vente inattendue se profile à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2022 à 16:37

Confronté à un impératif financier, l’ OM compte dégraisser son effectif. Après Gerson, un départ inattendu pourrait se concrétiser dans les jours à venir.

Présent en conférence de presse, le président Pablo Longoria a lâché quelques indices sur le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a bien l’intention d’attirer de nouveaux renforts cet hiver, notamment dans le secteur offensif afin de compenser le départ de Gerson et la longue absence de Amine Harit. Toutefois, les dirigeants marseillais s’activent aussi dans le sens des départs.

Mercato OM : Cengiz Ünder poussé vers la sortie cet hiver

De nombreux joueurs vont être mis à la porte avec deux objectifs. Le premier sera de réduire la masse salariale conséquente d'un club qui ne disputera aucune compétition européenne en 2023. Le deuxième sera sans doute de nettoyer le vestiaire en se séparant de certains joueurs non utilisés par Igor Tudor. C’est particulièrement le cas de Gerson qui sera a priori le premier départ de l’écurie marseillaise cet hiver. En manque de temps de jeu à l’ OM, le milieu offensif est récemment retourné dans son pays natal afin de finaliser les derniers détails de son transfert à Flamengo. Les négociations se poursuivent entre les deux parties dans le but d'entériner ce deal le plus rapidement possible.

Néanmoins, d’autres départs sont également attendus du côté de l’Olympique de Marseille. Et la prochaine vente des pensionnaires du Vélodrome risque de faire encore plus parler. Selon les dernières informations dévoilées par Le Phocéen, les dirigeants de l’ OM ne seraient pas contre l’idée de céder Cengiz Ünder durant le mercato hivernal. Auteur de 10 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’international turc s'était épanoui dans son rôle d'ailier gauche sous les ordres de Jorge Sampaoli en enchaînant de belles prestations. Convaincus de ces performances, les dirigeants de l’OM ont rapidement décidé de lever son option estimée à environ 9 millions d’euros. Mais la donne a totalement changé cette saison.

L’ancien joueur de l’AS Rome est désormais relégué sur le banc de touche par Igor Tudor, qui s'appuie sur des pistons (Jonathan Clauss et Nuno Tavares) pour animer ses couloirs. Une situation qui pousse l’ailier gauche vers la sortie. Durant le dernier mercato estival, Cengiz Ünder était déjà proche de faire ses valises. Il était annoncé à l’Atalanta Bergame en échange de Ruslan Malinovskyi. Galatasaray souhaitait également le recruter. S’il est finalement resté à l’ OM cette saison, le joueur de 25 ans serait à nouveau mis sur la liste des potentiels partants. Reste à savoir si ses prétendants reviendront à la charge pour sa signature. Quoi qu'il en soit, Cengiz Ünder risque de vivre un mercato hivernal très mouvementé.