PSG Mercato : Messi hésite, Cristiano Ronaldo proche de signer ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2022 à 19:37

Annoncé à l’Inter Miami à l’issue de son contrat avec le PSG, Lionel Messi hésite pour son avenir. Une situation qui pourrait profiter à Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi, le tabloïd The Mirror assure qu’il ne devrait pas y avoir de surprise pour Cristiano Ronaldo après son interview fracassante accordée à Piers Morgan et publiée dimanche soir. La direction de Man United devrait bien se séparer de l’attaquant de 37 ans dans les prochains jours en cassant unilatéralement son contrat. Sauf retournement de situation, la star portugaise ne devrait donc pas revenir à Old Trafford après la Coupe du Monde au Qatar. D’ailleurs, les Red Devils auraient déjà lancé les grandes manoeuvres pour dénicher son successeur. Selon la presse anglaise, le club mancunien rêverait de déloger Kylian Mbappé avec un chèque de 170 millions d’euros l’été prochain.

Concernant Ronaldo, contrairement aux premières rumeurs, le journaliste Ben Jacobs de CBS Sport indique que « le PSG n'est pas une destination possible en janvier pour Cristiano Ronaldo. Le club n'a aucun intérêt à le signer. Ronaldo a estimé que la porte était ouverte à un déménagement à Paris il y a quelques années. Mais le PSG ne l'envisagera pas maintenant après avoir catégoriquement exclu tout mouvement l'été dernier. Ils ont simplement d'autres cibles ». Si le Champion de France en titre n’est pas intéressé par le quintuple Ballon d’Or, l’Inter Miami pourrait bien en profiter.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami avant Messi ?

Si David Beckham rêvait de Lionel Messi à l’Inter Miami l’été prochain et la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, la possible prolongation de l’attaquant argentin pourrait finalement pousser la franchise américaine à miser sur Cristiano Ronaldo. En effet, le journal The Sun révèle ce mercredi que les dirigeants de l’Inter Miami se seraient rapprochés de l’entourage de CR7 ces derniers jours pour lui signifier leur intérêt et évoquer son éventuelle arrivée dès cet hiver. Si le Paris SG, le Bayern Munich et Chelsea ne veulent pas de lui, l’ancien buteur du Real Madrid pourrait débarquer en MLS en janvier.