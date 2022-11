OM Mercato : C’est confirmé, un Mondialiste se rapproche de Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 novembre 2022 à 10:07

En quête de renfort offensif cet hiver, l’ OM semble en bonne voie pour boucler la signature d’un international tricolore, en la personne de Marcus Thuram.

Ces derniers jours, la presse italienne évoque un intérêt pressant de l’Olympique de Marseille pour une piste surprenante en attaque : Marcus Thuram. Un très gros coup donc qu'essayait de tenter Pablo Longoria et la direction de l’ OM en vue de renforcer son secteur offensif cet hiver. L’international tricolore évolue actuellement au Borussia Mönchengladbach, où il réalise une saison intéressante.

OM Mercato : Ça se confirme pour Marcus Thuram

Auteur de 13 réalisations et 4 passes décisives en 17 réalisations, toutes compétitions confondues, Marcus Thuram est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga cette saison. Fort de ses performances remarquables, il a été convoqué par Didier Deschamps pour compléter le groupe de l'équipe de France retenu pour la Coupe du Monde au Qatar. Une belle récompense pour ce jeune joueur très prometteur. Convaincus de ses qualités offensives, les dirigeants de l'Olympique de Marseille tenteraient ainsi de boucler sa signature.

Il faut dire que le profil polyvalent du joueur de 25 ans correspondrait parfaitement aux attentes d'Igor Tudor dans le rôle de second attaquant de son système. Il pourrait ainsi épauler Alexis Sanchez en attaque pour la suite de la saison. Et cette piste offensive semble se concrétiser peu à peu. Car selon les informations du journaliste italien, Stefano Lanzo, l’ OM s'active pour enrôler Marcus Thuram et souhaite le recruter dès ce mercato hivernal. L’ancien attaquant du FC Sochaux arrive en fin de contrat en juin prochain avec Borussia Mönchengladbach et sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Une aubaine pour les dirigeants marseillais, qui seraient prêts à formuler une offre intéressante pour boucler son transfert.

L’attaquant tricolore est donc une piste sérieuse pour Pablo Longoria et son équipe. Mais ce dossier est loin d’être simple pour l’Olympique de Marseille. Si le confrère italien assure que le joueur et l' OM sont déjà très proches, il explique également que d’autres prétendants s’activent aussi en coulisse pour arracher sa signature. « Marcus Thuram a une situation contractuelle intéressante avec le Borussia M’Gladbach. Marseille et d'autres équipes l'aiment beaucoup », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le site italien Calciomercato. Le club phocéen devra ainsi faire face à de redoutables concurrents sur cette piste. La Juventus, le Bayern Muncih ou encore l’Inter Milan seraient sur ses traces.