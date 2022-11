Real Madrid Mercato : Le Real fait un grand pas pour Jude Bellingham !

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 00:38

Intéressé depuis plusieurs mois par le grand espoir anglais Jude Bellingham, le Real Madrid se préparerait à lancer les négociations.

Un an après l’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid est bien décidé à frapper un gros coup cet été. Les travaux de rénovation du stade Santiago Bernabeu sont quasiment terminés et les Madrilènes ont de nouveau les moyens de recruter.Le président Florentino Perez veut recréer une équipe de galactique pour célébrer le nouveau Santiago Bernabeu. Dans cette optique, les Merengues ont coché le nom de Jude Bellingham pour l’été 2023. L’international anglais devrait être la priorité du Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid souhaiterait commencer les négociations avec le Borussia Dortmund après la coupe du monde. Jude Bellingham va disputer son premier mondial à 19 ans et il sera l’un des hommes forts des Three Lions. Les Merengues auraient pour objectif de régler rapidement le dossier pour éviter une surenchère avec le PSG et Manchester City qui sont également intéressés.

Les dirigeants du Real Madrid devraient faire une proposition XXL à Jude Bellingham, l’international anglais pourrait être au centre du nouveau projet du Real. Les Merengues veulent prendre leur revanche sur Manchester City et le PSG. L’été dernier, le Real Madrid souhaitait associer Erling Haaland et Kylian Mbappé mais le Paris SG et Man City ont contrarié les plans du Real.



Real Madrid Mercato : Le Real va transmettre une première offre pour Jude Bellingham

Les dirigeants du Real Madrid considèrent que le recrutement de Jude Bellingham est primordial ppur l’avenir du club. Les Merengues estiment que l’international anglais sera le digne successeur de Luka Modric.

Le Real n’hésitera pas à mettre la main à la poche pour enrôler le natif de Birmingham. Selon Marca, les Madrilènes devraient transmettre une première offre de 100 millions d’euros après la coupe du monde.En cas d'échec dans ce dossier les Merengues pistent également l'international belge,Youri Tielemans