LOSC Mercato : En plus de Nice, Lille sur un coup au FC Lorient

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2022 à 01:08

Déjà dans les petits papiers de l’OGC Nice, un joueur du FC Lorient serait aussi dans le viseur du LOSC, en vue du mercato estival 2023.

Performant avec le FC Lorient ces deux dernières saisons, Enzo Le Fée a entamé un 3e exercice en trombe avec le club Morbihan. Les Merlus étaient sur le podium de la Ligue 1 un temps, avant de chuter à la 5e place lors des trois dernières journées précédant la trêve de la Coupe du monde. Le milieu offensif formé au FCL a naturellement tapé dans l’oeil de l’OGC Nice grâce à ses perfomances. Le club azuréen avait tenté de le recruté à l’été, mais en vain. D’après Le 10 Sport, le Gym est toujours sur le coup et pourrait revenir à la charge cet hiver.

Entre-temps, Le LOSC aussi s’est positionné en embuscade. Séduits par le profil et les performances d’ Enzo Le Fée (2 buts et 3 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1 disputés), les Lillois se sont lancés aux trousses du joueur de 22 ans. Comme le révèle But Football Club, Lille OSC avance ses pions pour le mercato estival prochain. Confortée par le fait que le N°10 du FC Lorient n’a toujours pas prolongé son contrat expirant le 30 juin 2024, la direction des Dogues ne le lâche plus.

LOSC Mercato : 12 M€ pour le transfert d'Enzo Le Fée ?

Pour recruter Enzo Le Fée, le LOSC va devoir sortir le chéquier. Le joueur issu de l’académie des Merlus vaut 12 M€ sur le marché des transferts, selon le site spécialisé Transfermarkt. Vu les nombreux intérêts pour l’international Espoir français, il ne serait pas surprenant que le FC Lorient exige plus que ce montant aux clubs intéressés par les services de son polyvalent joueur. Surtout que le club breton espère prolonger le contrat de sa pépite pour mieux la vendre, comme il l'avait fait pour Didier Ndong à Sunderland (20 M€ en 2016) ou encore Alexis Claude-Maurice à Nice (13,5 M€ en 2019).