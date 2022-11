PSG Mercato : C’est fait, Luis Campos essuie un revers retentissant

Publié par JEAN-LUC D le 18 novembre 2022 à 03:08

À la recherche d’un autre défenseur central de classe mondiale, Luis Campos n’a pas réussi à se montrer convaincant malgré les millions d’euros du PSG.

Priorité absolue de Luis Campos depuis l’été dernier, Milan Skriniar ne viendra pas renforcer la charnière centrale du Paris Saint-Germain dans la seconde moitié de saison. Annoncé au PSG lors du prochain mercato hivernal, l’international slovaque de 27 ans est sur le point de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec l’Inter Milan.

Malgré une offre financière plus élevée avec un salaire de 9 millions d’euros annuels, le club de la capitale n’est pas parvenu à convaincre Skriniar de quitter les rangs des Nerazzurri pour la Ligue 1. La Gazzetta dello Sport explique à ce propos que l’ancien de la Sampdoria de Gênes a fait « un choix technique et de vie et non une solution de repli, ce qui a rassuré la direction. »

Le média italien précise même qu’avant la fin de novembre, tout devrait être signé entre l’Inter et Milan Skriniar, qui n’a pas souhaité négocier avec sa direction sur la base de la proposition du Paris SG. Alors qu’il réclamait un salaire de 7 millions d’euros par saison, il devrait finalement se contenter de 6 millions d’euros. Une issue favorable serait imminente selon la direction de la formation lombarde.

PSG Mercato : Marotta ne laisse aucun espoir à Paris pour Skriniar

Associé au Paris Saint-Germain durant plusieurs mois, Milan Skriniar va finalement poursuivre son aventure avec l’Inter Milan. Malgré l’insistance de Luis Campos, le natif de Ziar nad Hronom a reçu « un nouvel accord à long terme avec le brassard de capitaine » selon Fabrizio Romano. Dans des propos rapportés par TMW, l’administrateur délégué de l’Inter Milan, Giuseppe Moratta, a d’ailleurs avoué : « je suis optimiste pour que le renouvellement du contrat de Milan Skriniar soit terminé et scellé, nous sommes confiants. »

Le Corriere dello Sport confirme à son tour que l’accord est proche entre Skriniar et l'Inter pour la prolongation. Luis Campos va donc devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer le Paris Saint-Germain.