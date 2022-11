OM : L'énorme sortie d'Amine Harit après sa blessure à Monaco

Publié par Ange A. le 18 novembre 2022 à 07:36

Privé du Mondial suite à une grave blessure, Amine Harit a brisé le silence. Le milieu de l’OM a exempté Axel Disasi et évoqué son avenir.

L’Olympique de Marseille a terminé la première partie de saison sur un succès renversant contre l’AS Monaco. En déplacement à Louis II dimanche, l’OM a dominé le club princier (2-3) dans les dernières secondes du temps réglementaire. Outre cette victoire, le point noir de la soirée marseillaise était la blessure d’Amine Harit. Le milieu offensif marocain a gravement été blessé au genou gauche suite à un choc avec Axel Disasi. Le joueur prêté au club phocéen avec option par Schalke 04 cette saison ne disputera pas la Coupe du monde. Il avait pourtant été convoqué pour la compétition qui débute ce dimanche au Qatar. Sur son compte Instagram, le meneur de jeu a rompu le silence et donné des nouvelles après son opération ce jeudi.

OM : Les mots d’Amine Harit après sa grave blessure

Dans sa sortie, le milieu de 25 ans a notamment disculpé Axel Disasi. Le défenseur monégasque a été la cible d’insultes racistes et d’attaques suite au forfait annoncé du Lion de l’Atlas pour le Mondial. Amine Harit est fair-play et ne charge pas son rival monégasque, convoqué en remplacement de Presnel Kimpembe chez les Bleus. « Je n’en veux pas un instant à Axel Disasi. C’est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n’y a rien d’intentionnel. Ce qu’il a subi sur les réseaux est inacceptable et j’en suis désolé. Soyons de meilleurs humains », a écrit le natif de Pontoise sur le réseau social.

L’ancien Nantais a également exprimé sa reconnaissance envers l’Olympique de Marseille et ses fans. Comme l’indique le Marocain dans son post, il va manquer plusieurs moins de compétition. Sa saison semble déjà compromise. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait son avenir au moment où l’OM dispose d’une option d’achat pour Harit. Son contrat avec Schalke expire en 2024. Il n’aura plus qu’une seule année de bail avec le club allemand au terme de la saison.