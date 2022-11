Barça : Xavi prend une énorme décision pour l'après Busquets

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 16:09

Mis sous pression par le futur départ de Sergio Busquets, l'entraîneur du Barça, Xavi, aurait trouvé une solution pour remplacer le milieu espagnol.

Depuis le retour de Joan Laporta, le FC Barcelone a démarré un nouveau projet pour retrouver les sommets. Ce nouveau cycle au Barça coïncide avec la fin de contrat de nombreux cadres du vestiaire. Après Gerard Piqué, c’est Sergio Busquets qui s’apprête à quitter son club formateur en fin de saison. Les Blaugranas s’activent en coulisse depuis plusieurs mois pour préparer la succession de la légende espagnole. Le Barça a multiplié les pistes ces dernières semaines, Ruben Neves et Martin Zubimendi sont les priorités.

Cette semaine, la succession de Sergio Busquets au Barça semble avoir pris une nouvelle tournure, et le FC Barcelone pourrait finalement opter pour une solution interne. Selon les informations du journaliste espagnol Gabriel Sans, Xavi souhaiterait installer Frenkie de Jong en sentinelle devant la défense. L’entraîneur espagnol estime que l’international néerlandais a les qualités nécessaires pour remplacer Sergio Busquets. Les récentes performances de l’ancien prodige de l’Ajax ont convaincu Xavi d’offrir à Frenkie de Jong les clés du milieu.

L’été dernier, le milieu hollandais était déterminé à rester malgré les offres de Manchester United et Chelsea. Son implication et sa détermination ont également compté dans la décision prise par Xavi. Le repositionnement de Frenkie de Jong pourrait également améliorer les relations entre le joueur et sa direction en vue d’une prolongation de contrat.

Barça : La priorité du FC Barcelone est de renforcer le milieu

Le Barça serait toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain malgré le nouveau poste de Frenkie de Jong. Les Blaugranas souhaitent garder un effectif étoffé après le départ de Sergio Busquets. En parallèle, Franck Kessié pourrait également partir et faire de la place pour l’arrivée d’un nouveau milieu. Dans cette optique, le FC Barcelone devrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour recruter un maître à jouer. L’espoir espagnol Martin Zubimendi et l’international portugais Ruben Neves tiennent la corde auprès des dirigeants du Barça.