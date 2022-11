Equipe de France : Des nouvelles rassurantes pour Benzema et Varane

Publié par Jules le 18 novembre 2022 à 17:20

Alors que l'Equipe de France démarre sa Coupe du Monde mardi prochain, Karim Benzema et Raphaël Varane sont incertains pour le premier match des Bleus.

L'Equipe de France connaît une période de doute ces dernières semaines, avec beaucoup d'incertitudes concernant la forme physique de plusieurs joueurs. Alors que Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan n'ont pas pu être sélectionnés pour cette raison. Christopher Nkunku a, quant à lui, dû être remplacé par Randal Kolo Muani après une blessure contractée durant l'entraînement des Bleus.

Comme si cela ne suffisait pas, Olivier Giroud aurait lui aussi ressenti un gène à l'entraînement, mais devrait pouvoir tenir sa place. En plus de cela, Raphaël Varane et Karim Benzema, qui reviennent tout juste de blessure avec leurs clubs, devraient pouvoir jouer. En conférence de presse avec l'Equipe de France, Adrien Rabiot s'est montré plutôt rassurant concernant l'état des deux cadres des Bleus.

Equipe de France : Varane et Benzema devraient être aptes rapidement

Interrogé en conférence de presse, Adrien Rabiot a clarifié la situation concernant la forme physique des deux joueurs, qui devraient pouvoir tenir leur place avec l'Equipe de France. "Sur Karim et Raphaël, ils vont très bien. Il y a un protocole à suivre, ils vont bien et ont très envie de jouer. Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour le premier match, le coach décidera et ils sont sur la bonne voie." Une nouvelle rassurante à seulement 4 jours du premier match des Bleus face à l'Australie.

Selon le milieu de terrain de la Juventus, Raphaël Varane et Karim Benzema devraient donc être disponibles rapidement avec l'Equipe de France. "Si ce n'est pas sur le premier match, cela sera sur le deuxième", témoigne Adrien Rabiot, confiant sur la présence de ses coéquipiers. Reste donc à savoir si Didier Deschamps prendra le risque de titulariser ses deux cadres lors du premier match des Bleus face à l'Australie, mardi.