Équipe de France : Nouvelle frayeur chez les Bleus à 3 jours du Mondial

Publié par Enzo Vidy le 17 novembre 2022 à 18:20

Arrivée hier soir à Doha, l'Equipe de France a disputé sa première séance d'entraînement aujourd'hui au Qatar, avec encore quelques incertitudes.

Le premier rendez-vous des Bleus approche à grand pas. Mardi prochain, l'Equipe de France affronte l'Australie pour son premier match de groupe de la Coupe du Monde. En fin de journée, les joueurs de Didier Deschamps ont disputé leur premier entraînement collectif au Qatar, sous le regard d'un certain Nasser Al-Khelaifi, et d'après les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, deux joueurs majeurs de l'Equipe de France se sont encore entraînés à l'écart du groupe. En effet, de retour de blessure, Karim Benzema et Raphaël Varane se sont entraînés de leur côté, bien qu'ils aient démarré la séance avec leurs coéquipiers.

Autre mauvaise nouvelle, Olivier Giroud s'est fait mal au pied gauche lors de l'entraînement collectif d'après RMC Sport. Si le média affirme que l'attaquant du Milan AC s'est relevé et a repris la séance, il aurait tout de même une petite gêne. À cinq jours du premier match des Bleus, c'est un véritable motif d'inquiétude pour Didier Deschamps qui a de grandes chances de devoir se passer des services de ses deux tauliers pour le premier match de son équipe, si ce n'est plus.

Equipe de France : Une première tendance se dessine pour le onze face à l'Australie

Confronté à une cascade de forfaits depuis plusieurs mois, Didier Deschamps risque de devoir innover pour son onze de départ face à l'Australie, mais d'après les informations rapportées par L'Équipe, le sélectionneur des Bleus aurait déjà sa petite idée en tête. Rappelez-vous en 2018, quand la France est allée chercher sa deuxième étoile, un certain Blaise Matuidi était aligné en tant que milieu gauche dans un 4-2-3-1 afin d'apporter un renfort défensif supplémentaire lorsque les Bleus étaient en position de défense. Quatre ans plus tard, il est probable que ce soit Adrien Rabiot qui occupe ce rôle dès mardi prochain face à l'Australie, dans le but de fermer le couloir gauche en face défensive. Pour le reste, il y a encore des doutes sur l'état physique de certains joueurs, à savoir Karim Benzema et Raphaël Varane.

Néanmoins, les deux joueurs sont pressentis pour être titularisés. Karim Benzema occuperait seul la pointe de l'attaque accompagnée d'Antoine Griezmann sur la droite et de Kylian Mbappé sur la gauche. Raphaël Varane quant à lui, prendrait place dans l'axe droit de la défense Tricolores avec Lucas Hernandez dans l'axe gauche. Théo Hernandez et Benjamin Pavard sont bien partis pour occuper les deux couloirs défensifs de l'Équipe de France. Enfin, les deux milieux positionnés devant la défense devraient être Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana.