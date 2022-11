OL Mercato : Laurent Blanc tient sa première piste chaude de l’hiver

Publié par JEAN-LUC D le 19 novembre 2022 à 06:36

En quête de renforts pour la seconde moitié de saison, Laurent Blanc, l’entraîneur de l’ OL, aurait d’ores et déjà identifié une première cible pour l’hiver.

Nommé le 9 octobre dernier en remplacement de Peter Bosz, Laurent Blanc est bien déterminé à réussir le pari d’accrocher une place européenne avec l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Mais pour y parvenir, l’ancien coach du Paris Saint-Germain aimerait recevoir du renfort lors du prochain mercato hivernal, notamment des joueurs d’expérience.

« Je pense qu'il faut renforcer le groupe, mais on fera la saison avec 90% de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience », a déclaré le technicien français après le match nul contre l’OGC Nice vendredi passé. Une demande reçue 5 sur 5 par le directeur technique de l’OL. Sur le site du club lyonnais, Bruno Cheyrou a notamment déclaré : « s’il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire. » Dans cette optique, les dirigeants lyonnais auraient déjà défini une première piste pour le prochain marché des transferts de janvier.

OL Mercato : Un ancien de Montpellier en renfort à Lyon ?

Désireux de renforcer son effectif cet hiver, Laurent Blanc voudrait attirer en premier un milieu de terrain. En effet, d’après les informations relayées par le journal Le Progrès, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait intéressé par le profil de l’ancien milieu défensif de Montpellier HSC, Ellyes Skhiri. Transféré au FC Cologne en juillet 2019 contre un chèque de 6 millions d’euros, l’international tunisien dispute sa dernière année de contrat sous les couleurs du club allemand.

Pas forcément opposé au départ de son indiscutable milieu de 27 ans, l’actuel 13e de Bundesliga réclamerait tout de même une enveloppe de 13 millions d’euros pour le laisser partir. En cas d’accord, Ellyes Skhiri pourrait donc être la première recrue de l’OL de l’ère Laurent Blanc.

Affaire à suivre…