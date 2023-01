OL Mercato : Une cible de Bundesliga a tranché pour son avenir

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 10:39

Courtisé par l'OL et son entraîneur Laurent Blanc, un ancien milieu de terrain de Ligue 1 a fait son choix pour son avenir.

L'Olympique Lyonnais va t-il boucler l'arrivée d'une deuxième recrue cet hiver ? La question peut se poser, à l'approche de la fin du mercato. Pour le moment, seul le défenseur central croate Dejan Lovren est venu renforcer les rangs des Gones. Un échec pour le club et sa cellule de recrutement, qui s'activent afin d'enrôler deux ou trois autres joueurs. Laurent Blanc, le coach de l'OL a affirmé que les milieux Joao Gomes et Ellyes Skhiri étaient pistés ces derniers jours.

Cependant, l'actuel neuvième de Ligue 1 a déjà reçu la réponse pour ces deux joueurs. John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais a avoué dans la semaine que Joao Gomes ne viendrait pas à Lyon. Le milieu de terrain brésilien a décidé de poursuivre sa carrière à Wolverhampton, actuellement dix-septième de Premier League. Si le transfert n'est pas encore officialisé, le journaliste Fabrizio Romano affirme que son départ en Angleterre est imminent. Un montant de 18 millions d'euros aurait été déboursé par les Wolves pour s'offrir l'un des joyaux du CR Flamengo.

OL Mercato : Ellyes Skhiri veut finir la saison avec Cologne

Concernant Ellyes Skhiri, celui-ci a formulé le souhait de ne pas quitter le FC Cologne cet hiver selon L'Équipe. Présent depuis quatre saisons au club, il réalise le meilleur départ de sa carrière avec 3 buts et une passe décisive en 17 matchs disputés. Un bilan convaincant qui a contribué à la 10ème place actuelle de Cologne en Bundesliga. Skhiri veut terminer la saison en Allemagne et attendre l'été pour choisir sa future destination. Pour l'OL, sa réponse est forcément une déception à quelques jours de la fin du mercato hivernal.

Mais le club rhodanien ne compte pas abdiquer et ciblerait désormais Wilson Isidor. Également courtisé par le FC Lorient, il aurait donné sa préférence aux Gones d'après le journal français. Récemment, Laurent Blanc avait déjà confirmé l'intérêt pour lui : « Oui, Isidor et Skhiri m’intéressent ». Après 13 petits matchs avec l'AS Monaco (2018-2022), Isidor a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives au Lokomotiv Moscou depuis son arrivée l'hiver dernier. Un joueur en confiance qui pourrait en faire profiter l'OL, situé à 12 points du top 5 en Ligue 1.