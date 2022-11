OM Mercato : Un buteur tricolore s'éloigne de Marseille

Publié par Ange A. le 19 novembre 2022 à 09:36

L’ OM aurait coché le nom d’un international tricolore cet hiver. Mais celui-ci ne semble pas emballé par un challenge à Marseille.

Dernier de son groupe en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est éliminé de toutes les compétitions européennes cette saison. Après cette nouvelle débâcle en Coupe d’Europe, le club phocéen entend se renforcer lors du mercato d’hiver. Recruter en attaque semble une priorité pour l’ OM cet hiver. Outre un nouveau meneur de jeu pour compenser la blessure d’Amine Harit, Marseille vise un nouvel attaquant. Igor Tudor souhaite notamment un véritable avant-centre pour épauler un Alexis Sanchez souvent esseulé en pointe de l’attaque. Pour renforcer l’effectif de Tudor, le board marseillais lorgnerait du côté de la Bundesliga. Le club provençal serait intéressé par Marcus Thuram. Mais ce dossier s’annonce complexe tant l’attaquant de 25 ans aurait d’autres visées.

OM Mercato : Une tendance se confirme pour Marcus Thuram

Marcus Thuram constitue une belle opportunité d’affaires. L’avant-centre tricolore (4 sélections) est en fin de contrat de contrat au Borussia Mönchengladbach. L’ancien Guingampais n’aurait pas l’intention de prolonger son bail avec l’actuel 8e de Bundesliga. Sur le départ à Gladbach, le joueur pisté par l’Olympique de Marseille pourrait poursuivre sa carrière en Allemagne. Une tendance encore confirmée par Sport Mediaset. Le média assure qu’un cador de Bundesliga est en pole dans ce dossier.

En quête d’un attaquant suite au départ de Lewandowski et à la récente blessure de Sadio Mané, le Bayern Munich s’intéresserait au profil de Thuram. Lequel serait emballé par l’idée de continuer sa carrière en Bundesliga. Cette saison, il compte d’ailleurs 13 réalisations et 4 passes décisives en 17 matchs. De quoi taper dans l’œil du Rekordmeister parti pour écarter l’ OM dans la course à la signature de Thuram. Pablo Longoria devrait explorer une autre piste pour renforcer les rangs d’Igor Tudor.