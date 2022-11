OM Mercato : Le Bayern devance Marseille pour une recrue en attaque

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2022 à 23:39

Alors que l’ OM s’active pour une belle signature en attaque, c’est finalement le Bayern Munich qui est en passe de rafler la mise dans ce dossier.

Il est l'une des cibles prioritaires de l' OM cet hiver. Marcus Thuram a réalisé une première partie de saison impressionnante sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Auteur de 3 réalisations et 4 passes décisives en 17 matches, toutes compétitions confondues, le jeune attaquant tricolore est deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison, derrière son compatriote Christopher Nkunku (blessé). Convaincu de ses performances, Didier Deschamps l’a convoqué à la dernière minute pour le voyage au Qatar. Le joueur de 25 ans s’apprête donc à disputer sa première Coupe du Monde avec l’Equipe de France.

OM Mercato : Le Bayern Munich en pole pour Marcus Thuram

Par ailleurs, Marcus Thuram s’attend déjà à vivre un mercato hivernal très mouvementé après le Mondial. Et pour cause, ses prestations remarquables en club ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. D’autant plus que le natif de Parme arrive en fin contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Jusqu’ici, il refuse de prolonger son bail. Conscient de cette situation contractuelle, l’ OM a rapidement jeté son dévolu sur Marcus Thuram, dont le profil correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par Igor Tudor pour renforcer son attaque.

Selon la presse italienne, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et le joueur seraient très proches. L’ancien attaquant du FC Sochaux pourrait ainsi rejoindre le club phocéen afin d’épauler Alexis Sanchez pour la suite de la saison. L’ OM préparerait déjà une offre pour le convaincre de signer dès cet hiver. Sauf que le club phocéen risque de subir un nouvel échec sur cette piste offensive. La Gazzetta dello Sport informe que c’est bien le Bayern Munich qui en pole position pour s’attacher les services du jeune attaquant français.

Le club bavarois s’intéresse sérieusement au profil percutant et polyvalent de Marcus Thuram. Et cet intérêt semble réciproque, puisque le principal concerné serait très heureux de poursuivre sa carrière en Bundesliga la saison prochaine. « Marcus se plait en Allemagne », a récemment avoué Oscar Damiani, agent de son père Lillian Thuram. Les Munichois seraient donc prêts à mettre le paquet pour boucler sa signature et casser toute concurrence dans ce dossier. En plus de l’ OM, la Juventus, l’Inter Milan, Arsenal et Tottenham se seraient aussi invités dans la bataille pour le mondialiste.