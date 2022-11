Mercato OM : Marseille prêt à mettre 10 M€ pour oublier Harit ?

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2022 à 14:06

Avec la longue absence de Amine Harit, blessé, l’ OM devra absolument recruter un milieu offensif cet hiver. Les Phocéens ont déjà deux noms en tête.

Le verdict est tombé pour Amine Harit. Gravement touché au genou lors de la victoire de l’ OM sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3), l’attaquant marocain est forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a subi une opération chirurgicale qui devrait éloigner des pelouses jusqu’à la fin de la saison. Un véritable coup dur pour les Phocéens et pour le principal concerné, qui manquera plusieurs mois de compétition. Du coup, sa longue absence chamboule les plans de l’Olympique de Marseille.

Comme l’expliquait récemment Pablo Longoria en conférence de presse, la formation marseillaise devrait nécessairement recruter un nouvel élément offensif lors du prochain mercato hivernal. D’ailleurs, la direction de l’ OM semble déjà avoir identifié une première cible pour compenser l’indisponibilité de Amine Harit. D’après les dernières infirmations dévoilées par Foot Mercato, les dirigeants marseillais souhaitent recruter le milieu de terrain d’Angers SCO, Nabil Bentaleb.

Après un passage décevant à Schalke 04, l’international algérien est parvenu à relancer sa carrière sous le maillot angevin. Il est d’ailleurs l’une des rares satisfactions du SCO, qui pointe à la dernière place du championnat cette saison. Nabil Bentaleb, habitué à jouer dans l'entrejeu, joue de plus en plus un cran au-dessus ces derniers temps et son profil polyvalent serait très apprécié par Igor Tudor et son staff. Toutefois, l’Olympique de Marseille devra se montrer très généreux pour amener à bien cette opération. Car selon le média en ligne, les dirigeants d’Angers attendraient un chèque avoisinant les 10 millions d’euros pour acter son départ. L’intrusion du LOSC, de l’OL ou encore du Stade Rennais dans ce dossier risque aussi de faire grimper les enchères pour son transfert, au grand dam des Marseillais.

La question qui se pose à présent est de voir si l’ OM sera prêt à répondre favorablement aux exigences du SCO afin de finaliser ce deal au plus vite. Le doute persiste, d’autant plus que le club phocéen est confronté à des difficultés économiques. Quoi qu’il en soit, Nabil Bentaleb n’est pas le seul milieu de terrain suivi par Marseille. Le président Pablo Longoria et son équipe auraient également coché le nom d’un autre crack de Ligue 1. Ludovic Blas du FC Nantes est annoncé comme une solution de repli pour l’Olympique de Marseille. Mais là encore, l’OM devra se montrer très convaincant. Les Canaris n’ont pas l’intention de perdre leur meneur de jeu et encore moins en lien milieu de saison.