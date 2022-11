OM Mercato : Harit blessé, Longoria fonce sur un cadre du FC Nantes

Publié par Enzo Vidy le 18 novembre 2022 à 13:39

Pour pallier à la longue absence d'Amine Harit, indisponible jusqu'à la fin de la saison, le président de l' OM fonce sur un cadre du FC Nantes.

C'est désormais officiel, Amine Harit est définitivement forfait pour le reste de la saison marseillaise. Face à cette longue absence, Pablo Longoria avait récemment déclaré en conférence de presse qu'il allait tout mettre en oeuvre pour pallier à la blessure du milieu offensif marocain, et d'après les informations du célèbre insider Luciano Saviano, le président de l' OM aurait coché le nom d'un cadre d'Antoine Kombouaré au FC Nantes. En effet, c'est Ludovic Blas qui serait visé par Pablo Longoria pour le mercato hivernal.

Cependant, le jeune milieu offensif du FC Nantes a prolongé l'été dernier chez les Canaris jusqu'en 2024 et est estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Et si aucune vente n'est réalisée par l' OM cet hiver, il est peu probable de voir Pablo Longoria aligner une telle somme pour s'attacher les services du milieu de terrain nantais.

OM Mercato : Under pas au niveau, Gerson sur le départ

Sans Amine Harit, l'animation offensive de l' OM pourrait être bien pâle lors de la reprise du championnat le 28 décembre prochain. Si les Marseillais ont du monde sur le banc, le niveau des joueurs offensifs n'est clairement pas celui attendu par Igor Tudor. Cengiz Under n'a jamais vraiment convaincu son entraîneur lors de ses apparitions en cours de matchs, Gerson semble plus proche que jamais d'un retour au Brésil, et Luis Suarez n'est quasiment jamais utilisé par le technicien croate, et serait déjà vers la sortie pour le mercato hivernal par les dirigeants de l'Olympique de Marseille.

Hormis Dimitri Payet, Alexis Sanchez et Bamba Dieng, Marseille n'a pas d'autres éléments capables d'atteindre le niveau de jeu demandé par Igor Tudor sur le plan offensif. Pablo Longoria a clairement identifié ce problème et semble s'activer ces derniers jours pour trouver un renfort offensif. Outre le nom de Ludovic Blas, le président de l' OM serait toujours à l'affût pour le milieu offensif de l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi, tant demandé par les supporters marseillais.