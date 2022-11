OL : Un milieu brésilien évoque ses difficultés à Lyon

Publié par Dylan le 19 novembre 2022 à 15:06

Après son départ de l'OL cet été, un milieu de terrain auriverde s'est confié sur son aventure lyonnaise et a livré sa frustration.

Il fait partie des ventes les plus chères de l'OL cet été. Le départ du milieu défensif brésilien Bruno Guimarães a fait beaucoup de mal aux supporters lyonnais, lui qui montait en puissance sous les ordres de Rudi Garcia puis Sylvinho. Si précieux durant l'exercice 2020-2021, où il aura participé à 33 des 38 rencontres de Ligue 1, le joueur de 25 ans a pourtant vu son temps de jeu diminuer la saison d'après avec 20 matchs joués dans l'élite.

En conséquence, l'international auriverde (7 sélections, 1 but) a voulu partir et a officialisé son transfert à Newcastle cet été pour 50 millions d'euros (bonus compris). Désormais heureux en Premier League malgré des débuts difficiles, Guimarães est revenu sur son aventure lyonnaise auprès du journal L'Equipe. Dans un entretien, il évoque d'abord sa liberté au poste, bien plus grande chez les Magpies que lorsqu'il était à l'OL : « Je joue comme un numéro 8, je me retrouve souvent aux abords de la surface pour passer ou marquer. J'aime ce jeu, défendre et attaquer. Je suis plus libre qu'à l'OL. Là-bas, j'étais considéré comme un récupérateur qui ne doit pas trop passer le milieu de terrain. À Newcastle, je suis un créateur ».

Bruno Guimarães se sent mieux utilisé à Newcastle plutôt qu'à l'OL

Bruno Guimarães s'est mis beaucoup de pression en venant à Newcastle. Conscient que la Premier League est probablement le meilleur championnat européen, l'ancien milieu des Gones s'est montré humble : « Est-ce que je m'attendais à être considéré comme l'un des meilleurs milieux de PL ? Sincèrement non. Mais je n'ai jamais douté de ma qualité. Quand je suis arrivé, il fallait se maintenir. Cette saison on fait un super parcours » confie-t-il tout sourire.

Lorsqu'il a été transféré en Angleterre, Newcastle se trouvait en effet 19ème du championnat et donc relégable. Finalement, le club racheté en 2021 par un fonds d'investissement saoudien avait bouclé sa dernière saison à la 11ème place. Désormais, les Magpies sont les surprenants troisièmes de la Premier League version 2022-2023, restant notamment sur 5 victoires consécutives en championnat. De son côté, l'OL est retombé dans ses travers après son match nul contre l'OGC Nice (1-1) vendredi dernier. Son entraîneur, Laurent Blanc, prépare déjà le mercato hivernal.