FC Nantes Mercato : Un coup se prépare dans le dos de Kombouaré

Publié par ALEXIS le 19 novembre 2022 à 19:06

Cette semaine, deux pistes du FC Nantes ont été révélées. Aux dernières nouvelles, Antoine Kombouaré ne serait pas au parfum des joueurs convoités.

Vendredi, l’intérêt du FC Nantes pour Mathieu Valbuena et Ousseynou Ba, coéquipier du milieu offensif français à l’Olympiakos Le Pirée (Grèce), a été révélé. L’information a été donnée par le compte Twitter Le Prophète du ballon rond : « La direction du FCN regarderait toujours du côté de l'Olympiakos avec un intérêt pour Mathieu Valbuena ». En plus de l’ancien international Tricolore, les Canaris gardent un oeil sur le défenseur central sénégalais, à en croire la source. Notons que le FC Nantes a affronté doublement le club grec en phase de poule de la Ligue Europa. C’est d’ailleurs contre ‘’La Légende’’ que l’équipe d’Antoine Kombouaré s’est qualifiée pour les 16es de finale de la coupe d’Europe. Elle a signé une précieuse victoire à Athènes (0-2), lors de l’ultime match, et croisera la Juventus en février 2023.

FC Nantes Mercato : Valbuena et Ba, deux pistes non validées par Kombouaré ?

En difficulté en Ligue 1, le FC Nantes (15e) travaille naturellement, par anticipation, pour se renforcer pendant le mercato hivernal en janvier. En témoignent les deux pistes grecques évoquées. Néanmoins, il existerait un souci avec l’intérêt pour Mathieu Valbuena (38 ans) et Ousseynou Ba (27 ans). À la question de savoir si ces deux joueurs de l’Olympiakos ont été validés par Antoine Kombouaré, la source a répondu : « Non, là ce serait davantage la direction. » En d’autres termes, le président Waldemar Kita serait toujours aux manettes sur mercato, avec son bras droit Mogi Bayat, alors qu’il a toujours nié son ingérence dans le recrutement.

Au sujet des renforts attendus en janvier, l’Insider Emmanuel Merceron a annoncé « un arrière latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant rapide, type ailier pour aller arracher le maintien. »