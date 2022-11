OL Mercato : C'est bouclé pour la signature d'un flop du Barça

Publié par Ange A. le 20 novembre 2022 à 02:08

En quête de renforts pour le mercato d’hiver, l’ OL serait enclin à récupérer un attaquant indésirable au Barça. Une piste à oublier.

L’Olympique Lyonnais est loin d’être candidat à une place en Ligue des champions. À la trêve, l’ OL ne pointe qu’à la 8e place de Ligue 1 Uber Eats. Nouvel entraîneur de Lyon, Laurent Blanc a posé une doléance à sa nouvelle direction. Le successeur de Peter Bosz attend des renforts expérimentés au mercato. Indésirable au FC Barcelone, Memphis Depay est plus que jamais sur le départ en Catalogne. L’attaquant néerlandais n’entre plus dans les plans de Xavi. Son départ est d’autant plus inéluctable qu’il est en fin de contrat chez les Blaugranas. Un retour du Néerlandais chez les Gones est souvent évoqué. Sauf que l’ancien Mancunien semble loin d’un retour au Groupama Stadium malgré ses mois de galère en Catalogne.

OL Mercato : Memphis Depay loin d’un retour à Lyon

Sauf surprise, Memphis Depay ne retournera pas à l’Olympique Lyonnais. À défaut de revenir en Ligue 1, l’international néerlandais pourrait retourner en Premier League. Sport dévoile des intérêts de cadors du championnat anglais pour Memphis Depay. Lequel serait sur les tablettes d’Arsenal, Chelsea et Manchester United. Mais le quotidien catalan assure qu’aucune offre n’est encore parvenue sur la table des Blaugranas pour l’ancien Lyonnais. Elles ne devraient pas manquer en cas de Mondial réussi du polyvalent attaquant âgé de 28 ans. Poussé vers la sortie à Barcelone, l’ancien capitaine de l’ OL n’est pas épargné des pépins physiques cette saison. L’ancien Gone n’a disputé que trois rencontres (131 minutes) avec le Barça cette saison pour un but inscrit. Sa dernière apparition sous le maillot blaugrana remonte au 17 septembre.

Du côté de la direction du Barça, un départ de Depay est souhaité dès cet hiver pour alléger la masse salariale du club. Le club catalan espère également récupérer un joli chèque en bouclant une vente du Batave. Lequel avait rejoint la Catalogne en tant que joueur libre en 2021. Reste maintenant à savoir où il posera ses valises dès cet hiver.