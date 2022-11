OL Mercato : Un buteur annoncé à l’Olympique Lyonnais cet hiver

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 13:05

Le retour de Memphis Depay à l’ OL serait dans les tuyaux. Il serait en pourparlers avec la direction du club rhodanien, afin de revenir à Lyon cet hiver.

Parti librement de l’ OL pour rejoindre le FC Barcelone, Memphis Depay pourrait revenir à Lyon pendant le mercato hivernal. En difficulté sous le maillot des Blaugrana depuis le départ de son compatriote Ronald Koeman (octobre 2021), il souhaiterait quitter le club catalan. À partir de janvier 2023, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais sera libre de signer avec le club de son choix, en attendant la fin de son contrat en juin. Pour se relancer, il pourrait revenir à l’ OL comme le révèle Fichajes. Memphis Depay est en négociations avec les dirigeants rhodaniens, afin de débarquer librement pendant le mercato d’hiver, à en croire le média espagnol.

OL Mercato : Memphis Depay, un renfort de taille pour Blanc

Si les informations de la source se confirment, l’international néerlandais (81 sélections, 42 buts) retrouverait les Gones, une saison et demie après son départ de Lyon. Ce serait un joli coup pour l’ OL et une sacrée recrue pour Laurent Blanc, dont l’équipe (8e de Ligue 1) a besoin de renforts pour tenter de remonter au classement. De plus, Memphis Depay serait prêt à jouer immédiatement, sans période d’adaptation. Il connait déjà bien l’environnement lyonnais où il a passé quatre saisons consécutives (2017-2021), avant de rejoindre le Barça.

Le joueur de 28 ans avait été meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais en 2018 et 2021. Il avait inscrit 76 buts et délivré 55 passes décisives sous le maillot de l’ OL. Capitaine lors de sa dernière saison à Lyon, Memphis Depay était le chouchou de Jean-Michel Aulas. Ce dernier avait tenté en vain de prolonger son contrat entre Rhône et Saône en 2021.