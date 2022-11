Mercato OM : Déjà une première offre pour Marcus Thuram

Publié par Ange A. le 20 novembre 2022 à 07:38

Le dossier Marcus Thuram s’annonce complexe pour l’ OM. Un prétendant surprise serait déjà passé à l’offensive pour le buteur tricolore.

L’Olympique de Marseille attend encore du renfort cet hiver. Avec la blessure d’Amine Harit, le futur transfert de Gerson et les galères d’Éric Bailly, le club phocéen va devoir se renforcer. Au moins un nouveau défenseur et un attaquant devraient débarquer à l’ OM pour du prochain mercato d’hiver. S’agissant du renfort offensif, le nom de Marcus Thuram est lié à Marseille. L’international tricolore dispose d’une situation contractuelle intéressante. L’avant-centre de 25 ans est en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. Le club allemand serait même disposé à le brader cet hiver. Outre sa situation, il réalise une belle première partie de saison avec ses 13 réalisations et 4 passes décisives en 17 apparitions. Alors que son profil a tout pour plaire aux dirigeants marseillais, ceux-ci seraient déjà largués dans ce dossier.

Mercato OM : Un prétendant surprise en pole pour Marcus Thuram

Candidat au départ, Marcus Thuram n’intéresse pas que l’Olympique de Marseille. Depuis le départ de Robert Lewandowski et la récente blessure de Sadio Mané, le Bayern Munich aurait aussi coché le nom de l’ancien Guingampais. Lequel serait enclin à poursuivre sa carrière en Bundesliga comme l’a relevé Sport Mediaset. Alors que le Bayern semblait favori pour le transfert de Thuram, un candidat surprise semble désormais avoir les clés de ce dossier.

La Gazzetta dello Sport assure que les performances de l’international tricolore (4 sélections) n’auraient pas laissé l’Inter Milan indifférent. À tel point que les dirigeants nerrazzurri souhaitent griller la concurrence au plus vite. Dans ce sens, la même source révèle que l’Inter serait déjà entré en contact avec Glabach. Une offre à hauteur de 10 millions d’euros, soit le montant réclamé par le club allemand, serait également en préparation du côté de la Lombardie.