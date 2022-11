Barça Mercato : De Jong fracasse Laporta après son été agité

Publié par Ange A. le 21 novembre 2022 à 06:37

Frenkie de Jong a alimenté les rumeurs lors du dernier mercato. Le milieu du Barça n’a guère apprécié l’attitude de ses dirigeants.

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a réalisé un recrutement important cet été. Entre les signatures de Raphinha, Lewandowski et Koundé, les Blaugranas ont déboursé 150 millions d’euros. Le Barça espérait également quelques grosses ventes lors de cette dernière fenêtre des transferts. Dans ce sens, un départ de Frenkie de Jong était souhaité par la direction des Culers pour renflouer les caisses. Le milieu néerlandais était notamment annoncé à Manchester United. Chez les Red Devils, le milieu âgé de 25 ans aurait pu rejoindre Erik ten Hag, son ancien coach à l’Ajax Amsterdam. Mais au final, le pensionnaire d’Old Trafford a opté pour le Madrilène Casemiro et Christian Eriksen pour renforcer son entrejeu. Interrogé par De Telegraaf, l’international néerlandais est revenu sur son été et n’a pas manqué de tancer sa direction.

Barça Mercato : Le message fort de Frenkie de Jong à sa direction

« Je blâme ces gens, mais je n’ai rien à voir avec eux. Oui, pour moi, ils représentent le Barça, mais juste parce qu’ils le dirigent. Je ne les vois pas lorsque je suis au club, pendant ma routine quotidienne », a lâché Frenkie de Jong. Encore sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain est coté à 50 millions d’euros sur Transfermarkt. Au vu de sa valeur marchande, un possible départ du FC Barcelone est encore évoqué cet hiver. Mais le Néerlandais, qui s’apprête à disputer le Mondial avec les Oranje, est parti pour contrarier la direction des Blaugranas. Il se sent à l’aise en Catalogne.

« Mais maintenant, je suis très heureux à Barcelone. Quand je joue, c’est génial et pour ce qui est de vivre ici, la vie est parfaite. Je me vois au Barça. Personnellement, je me vois ici pour huit ou dix ans encore », a confié l’ancien de l’Ajax.