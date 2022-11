OM Mercato : Marseille peut dire adieu à sa priorité en attaque

Publié par Timothée Jean le 21 novembre 2022 à 10:22

Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’ OM a avancé ses pions pour s’attacher les services de Marcus Thuram. Mais sa réponse est négative.

La conclusion fait beaucoup de déçus du côté de l’ OM et vient mettre un terme à un feuilleton de plusieurs semaines. Marcus Thuram ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille après la Coupe du Monde au Qatar. Cette information est livrée ce lundi par La Gazzetta dello Sport, précisant que le mondialiste tricolore souhaite se donner toutes les chances possibles pour poursuivre son aventure en Bundesliga, un championnat où il se semble épanoui.

OM Mercato : Marcus Thuram dit non à Marseille, les dessous du dossier

Pourtant, l’hypothèse de sa venue au sein du club phocéen durant le mercato hivernal n’était pas sans fondement. Comme la presse italienne l’évoquait récemment, les différentes parties impliquées dans ce dossier semblaient très proches. Marcus Thuram arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia M’Gladbach et jusqu’ici refuse de prolonger ce bail. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix en janvier prochain.

En quête d’un nouvel avant-centre pour épauler Alexis Sanchez qui semble esseulé en attaque, l’ OM s’est alors rapidement positionné pour le convaincre de signer dès cet hiver. Les dirigeants marseillais avaient même fait de l’ancien attaquant de Guingamp une cible prioritaire cet hiver, au point de préparer une offre intéressante pour son transfert. Mais la porte s’est finalement renfermée dernièrement. Et pour cause, le joueur de 25 ans n’a pas vraiment envie de retourner en Ligue 1. Il privilégierait pour l’instant deux destinations pour la suite de sa carrière : l’Allemagne et l’Italie.

Malgré les convoitises de Tottenham et Arsenal, c’est donc le Bayern Munich et l’Inter Milan qui semblent en pole position pour le recruter. Et les Nerazzurri auraient même pris les devants pour sa signature. Toujours selon la même source, l’Inter serait entré en contact avec le Borussia M’Gladbach avec l’intention de formuler une offre de 10 millions d’euros, soit le montant réclamé par les dirigeants allemands pour acter le départ de Marcus Thuram cet hiver. De son côté, le principal concerné ne paraît pas insensible à cette approche concrète du club italien. Reste à savoir si ce n’est ou non que partie remise pour l’ OM dans ce dossier. Pour l’heure, l’ancien Guingampais reste concentré sur sa participation au Mondial avec l’Equipe de France.