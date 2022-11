ASSE : Un ancien de Saint-Etienne tacle sévèrement la direction

Publié par ALEXIS le 21 novembre 2022 à 14:52

Un entraîneur de Ligue 2, par ailleurs ancien joueur de l’ ASSE, est affecté par la situation du club. Il pointe des erreurs importantes des dirigeants.

La situation de l’ ASSE en Ligue 2 est inquiétante. Alors que la direction avait fixé comme objectif, la remontée immédiate en Ligue 1, le club ligérien est 20e et dernier du championnat, après 15 journées. L’équipe de Laurent Batlles a concédé 28 buts en 15 matchs devenant la pire défense de L2. À ce stade de la saison 2022-2023, l’AS Saint-Etienne (11 points) est la lutte pour le maintien avec le Chamois Niortais (12 points), Rodez et Nîmes Olympique (15 points chacun). Ces clubs occupent les quatre dernières places qui conduisent directement en National. Pour tenter de sortir donc de cette situation sérieusement alarmante, l’ ASSE se concentre sur son prochain mercato. La direction et le staff technique stéphanois doivent trouver des joueurs aguerris au championnat français et assez conscients de la mission sauvetage des Verts. En tout cas, ils ne doivent pas se tromper dans leurs choix pour se renforcer à l’hiver.

ASSE : Vincent Hognon dénonce des erreurs importantes commises

Vincent Hognon, entraîneur de Grenoble et ancien défenseur de l’ ASSE (2002-2007), est triste pour le club où il avoue avoir passé « ses meilleures années de footballeur ». Le technicien français (48 ans) est même un peu amer. Il tacle la gestion des responsables stéphanois : « Cette situation me rend très triste, notamment le fossé qui se creuse avec les supporters. Chaque weekend, je me dis qu'ils vont se relancer et ça n'arrive pas ! À un moment donné, on a ce qu'on mérite. Si le club en est là, c'est qu'il a commis des erreurs importantes. »

Malgré sa tristesse actuelle, Vincent Hognon espère la survie des Verts en Ligue 2 à l’issue de l’exercice. « Avec un entraineur qui tient la route, un public extraordinaire et un groupe qui va être encore renforcé, l' ASSE peut-elle faire moins bien ? Cela me semble impossible. Je pense qu'ils vont faire mieux. Garder Laurent Batlles est une bonne décision selon moi », a-t-il déclaré dans Le Dauphiné Libéré.