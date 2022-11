OGC Nice Mercato : Le Gym coche plusieurs noms pour cet hiver

Publié par ALEXIS le 21 novembre 2022 à 19:07

À l’instar des clubs de Ligue 1, l’ OGC Nice prépare le mercato hivernal par anticipation. Florent Ghisolfi aurait déjà coché plusieurs noms.

Nouveau directeur sportif de l’ OGC Nice depuis le 5 octobre, Florent Ghisolfi est déjà au travail. Il travaille sur le mercato hivernal pour renforcer l’équipe niçoise. Conforté à son poste d’entraîneur, Lucien Favre a réclamé des joueurs à la direction pour janvier. Il viserait en priorité un latéral gauche, un poste auquel Melvin Bard et Joe Bryan (prêté par Fulham FC) ne lui donnent pas pleinement satisfaction. À ce poste de piston gauche, les recruteurs du Gym gardent un oeil sur Fabiano Parisi (22 ans) à qui ils avaient transmis une offre au Empoli, la saison dernière. Après l’échec de la première tentative, l’ OGC Nice serait prêt à passer à l’offensive cet hiver.

OGC Nice Mercato : Florent Ghisolfi cherche des renforts offensifs en priorité

Faisant le point sur les pistes niçoises, Foot Mercato indique que Florent Ghisolfi cherche à renforcer le secteur offensif, en vue de la deuxième partie de saison. Un ailier prêt à intégrer l’équipe type de Lucien Favre et un attaquant décisif à fort potentiel sont visés par le dirigeant débarqué du RC Lens. La source confirme deux pistes déjà évoquées, menant à Julien Ponceau (22 ans) et surtout Enzo Le Fée (22 ans) du FC Lorient. Ce dernier est très convoité en Ligue 1 et à l’étranger. Il est la priorité de l’OM en ce moment, pour prendre la place d’Amine Harit blessé gravement au genou et indisponible toute la saison.

Le LOSC est aussi intéressé par les services du séduisant N°10 des Merlus, auteur de 2 buts et 3 passes en Ligue 1 en 15 matchs disputés. L’ OGC Nice doit en tout cas s'apprêter à affronter une forte concurrence, car de nombreux clubs allemands, notamment le Bayer Leverkusen, sont sur les rangs pour recruter Enzo Le Fée.