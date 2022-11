OGC Nice Mercato : Le Gym insiste pour une signature au FC Lorient

Publié par Timothée Jean le 14 novembre 2022 à 14:33

En quête d’un nouveau milieu de terrain cet hiver, l' OGC Nice compte revenir à la charge pour une signature du côté de FC Lorient.

Le mercato hivernal risque d’être mouvementé du côté de l’ OGC Nice. Alors que la menace d’une éviction plane toujours sur l’avenir de l’entraîneur Lucien Favre, les dirigeants du Gym travaillent également en coulisse pour attirer de nouveaux renforts. Les Niçois comptent profiter de cette fenêtre de transferts pour étoffer certains secteurs de jeu, à commencer par l'entrejeu. Plusieurs pistes sont déjà étudiées dans ce sens et l’une d’entre elles mènerait à une sensation du FC Lorient.

OGC Nice Mercato : Le Gym ne lâche pas l’affaire pour Enzo Le Fée

Comme l’indique le journaliste Alexis Bernard, l’ OGC Nice insiste toujours pour la signature d’Enzo Le Fée. Titulaire incontestable chez les Merlus, le jeune milieu de terrain a enchaîné de belles prestations en Ligue 1 cette saison, comptabilisant 2 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres. Et ses performances ne passent pas inaperçues. Après une première tentative manquée cet été, les dirigeants niçois envisageraient de revenir à la charge pour sa signature dès l’ouverture du mercato hivernal. Reste à savoir si cette future offensive du Gym portera ses fruits.

Quoi qu’il en soit, Nice devra faire face à une rude concurrence sur cette piste, car Enzo Le Fée reste un joueur très convoité. Plusieurs formations de Premier League et Bundesliga seraient en embuscade sur ce dossier. Conscients qu’ils possèdent une véritable pépite entre leurs mains, les dirigeants du FC Lorient comptent alors prolonger le contrat du jeune milieu de terrain expirant en juin 2024. Cette manœuvre vise à s’assurer de la présence du jeune crack sur le long terme et dissuader ses éventuels prétendants. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas forcément de cette oreille. Enzo Le Fée n’a pas encore prolongé son bail. Il se laisse un temps de réflexion et ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière.