OM Mercato : Longoria active une piste surprenante au milieu !

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2022 à 07:36

L’ OM a lancé les grandes manœuvres pour compenser la longue absence de Amine Harit. Le club phocéen serait désormais sur les traces d’un crack marocain.

Sorti sur civière lors de la victoire de l’ OM sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3), Amine Harit a rapidement compris qu’il ne disputerait pas la Coupe du monde au Qatar avec sa sélection nationale. L’international marocain a été victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche et devrait manquer plusieurs mois de compétition. Il semble d’ores et déjà forfait pour la suite de la saison. Sa longue absence contraint donc les dirigeants de l’Olympique de Marseille à revoir leur stratégie concernant le mercato hivernal.

OM Mercato : Longoria fonce sur Ilias Chair

Comme l’a récemment confié le président Pablo Longoria, le club phocéen devra nécessairement recruter un nouveau milieu offensif créateur pour compenser la longue absence de Amine Harit. Les dirigeants marseillais travaillent d’ores et déjà dans ce sens, avec plusieurs pistes en ligne de mire. Les noms de Ruslan Malinovskyi, (Atalanta Bergame), et Nabil Bentaleb (Angers SCO) sont régulièrement associés à l’ OM. Mais le club phocéen explore aussi une nouvelle piste du côté de la Championship. Le média Les Lions de l’Atlas assure en effet que l'Olympique de Marseille cible Ilias Chair.

Âgé de 25 ans, le milieu offensif évolue à Queens Park Rangers. Un club où il a inscrit trois buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Titulaire en puissance au sein du club britannique, Ilias Chair ne serait pas contre l’idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1. Les dirigeants marseillais pourraient donc passer à l’offensive pour sa signature dès cet hiver. Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur cette opération, alors que la valeur du compatriote de Amine Harit est estimée à environ 10 millions d'euros, selon Transfermarkt. Un nouveau coup ainsi en perspective pour Pablo Longoria et son équipe.