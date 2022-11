PSG Mercato : 600M€, Al-Khelaïfi prépare un chamboulement à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2022 à 13:17

Nasser Al-Khelaïfi l’a confirmé depuis Doha ce lundi : QSI pense sérieusement à céder une part minoritaire du PSG. Une énorme révolution s’annonce à Paris.

À la tête du Paris Saint-Germain depuis octobre 2011 et un rachat bouclé contre un chèque de 70 millions d’euros, le Qatar n’exclut plus désormais l’entrée d’un nouvel investisseur dans le capital du club de la capitale. Interrogé par la chaîne Talksport, l'homme d'affaires qatari Nasser Al-Khelaïfi a lui-même confirmé cette nouvelle ce lundi depuis Doha, où il est présent pour la Coupe du Monde.

« On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros, mais nous n'allons pas vendre », a déclaré le président du Paris SG avant d’ajouter : « Pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait. » Et cette tendance se préciserait de plus en plus pour l’avenir des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Un deal important bientôt bouclé par Al-Khelaïfi ?

D’après les révélations du magazine américain Forbes, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui estimé à un peu plus de 3 milliards d'euros. Toutefois, le média français de référence Les Échos explique que les pourparlers entre les dirigeants parisiens et les deux fonds américains, qui sont intéressés par une acquisition des parts du Paris SG, portent sur une valorisation du champion de France à hauteur de 4 milliards d’euros.

Pour acquérir entre 10 et 15 % des parts de la formation où évolue Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, il faudra débourser entre 400 et 600 millions d’euros. De son côté, le portail transalpin TMW indique que l’arrivée d’un partenaire minoritaire serait en effet la première étape en vue d’un désengagement total de QSI du Paris SG.