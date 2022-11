ASSE : Une légende du club exige le départ de Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2022 à 14:09

Inquiet de la situation de l’ ASSE, Patrick Revelli, légende de Saint-Etienne, est sorti de son silence. Il réclame le départ de Romeyer et Caïazzo.

Patrick Revelli, ancienne gloire de l’ ASSE, a rompu le silence face au péril qui menace son club de coeur. À l’instar de ses anciens coéquipiers de l’épopée glorieuse des Verts, il est préoccupé par la situation de l’AS Saint-Etienne, actuel dernier de Ligue 2 et relégable en National. Le constat de l’attaquant des Verts retraité est alarmant. « On est catastrophés de cette situation. J'avais été très affecté par la relégation, j'étais effondré de voir le club tomber en Ligue 2. Et aujourd'hui, l' ASSE est lanterne rouge, en L2 ! C'est catastrophique », a-t-il exprimé, dans un entretien à But !

Pour tenter de sortir l’ ASSE de la zone de relégation, la direction mise sur le mercato hivernal. De nouveaux joueurs sont ainsi attendus dans le Forez pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles cet hiver. Toutefois, cela ne rassure pas Patrick Revelli. Il estime que faute de moyens financiers, la direction stéphanoise va encore faire un marché moins ambitieux. « Nous ne sommes pas riches et cela m'inquiète. On recrute des joueurs libres, on prend des prêtés. C'est ce qu'on a fait l'hiver dernier et cet été. Je ne vois pas comment on pourrait recruter de meilleurs joueurs cet hiver puisqu'on n'a pas d'argent. Il n'y a plus de moyens à l' ASSE, il n’y a plus d'ambition. Ce n'est pas la faute des coachs. Les principaux fautifs, ce sont les gens à la tête du club », s'est inquiété l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne (1969-1978).

ASSE : Patrick Revelli demande à Romeyer et Caïazzo de partir maintenant

Patrick Revelli ne s’est pas fait prier pour pointer du doigt les deux propriétaires de l’ ASSE. Il les tient pour responsables de la relégation en Ligue 2 et des difficultés actuelles des Verts. « J’ai l'impression que Bernard Caïazzo a tiré le frein à main, depuis longtemps. Il est aux Émirats, loin du club. Roland Romeyer dit qu'il est fatigué et déprimé, mais il est toujours aux commandes. S'il est vraiment malade, il devrait vendre et partir. Il doit arrêter de s'accrocher parce que là, il est en train de tuer le club […]. Tous ceux qui aiment l'AS Saint-Étienne pensent la même chose. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour partir. Il y a un mois et demi de trêve avec la Coupe du monde. C'est le bon timing. Ça laisserait un peu de temps aux nouveaux patrons pour mettre des choses en place, pour bien préparer la fin de la saison », a martelé le technicien de 71 ans.